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Bakan Varank: "Bugüne kadar 88 projeye 780 milyon Avro destek sağladık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen projelerin faydalanıcılarıyla İstanbul’da bir araya geldi. "Bugüne kadar 88 projeye 780 milyon Avro destek sağladık" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Küresel rekabet şartlarının hızla değiştiği zorlu dönemlerden geçiyoruz. Çığır açıcı ve yıkıcı teknolojiler, pandemi, iklim değişikliği gibi hususlar global ekonomiyi baştan aşağı yeniden dizayn ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu dönüşüm sürecinin fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Bilim ve Teknoloji 19.11.2021, 11:57
Bakan Varank: "Bugüne kadar 88 projeye 780 milyon Avro destek sağladık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen projelerin faydalanıcılarıyla İstanbul’da bir araya geldi. "Bugüne kadar 88 projeye 780 milyon Avro destek sağladık" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Küresel rekabet şartlarının hızla değiştiği zorlu dönemlerden geçiyoruz. Çığır açıcı ve yıkıcı teknolojiler, pandemi, iklim değişikliği gibi hususlar global ekonomiyi baştan aşağı yeniden dizayn ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu dönüşüm sürecinin fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

’Rekabetçi Sektörler Programının Etkisi ve Ötesi’ temasıyla düzenlenen etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayarak, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ve AB-Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Andre Lys’in konuşmalarıyla devam etti. Oturumun ilk bölümü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuşması ile tamamlandı.

Programda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank proje faydalanıcılarına plaket takdim etti.

“Çığır açıcı ve yıkıcı teknolojiler, pandemi, iklim değişikliği gibi hususlar global ekonomiyi baştan aşağı yeniden dizayn ediyor”

Rekabetçi Sektörler Programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Küresel rekabet şartlarının hızla değiştiği zorlu dönemlerden geçiyoruz. Çığır açıcı ve yıkıcı teknolojiler, pandemi, iklim değişikliği gibi hususlar global ekonomiyi baştan aşağı yeniden dizayn ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu dönüşüm sürecinin fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için de planlı sanayi altyapısından iş ve yatırım ortamına; Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda sonuç odaklı politikalar uyguluyoruz. Elbette bu politikaların etkili bir şekilde uygulanabilmesi ancak güçlü finansman mekanizmalarının varlığı ile mümkün. Biz de bu mekanizmaların sürekli çeşitlenmesine, daha fazla KOBİ’nin, daha fazla girişimcinin desteklerden faydalanmasına özel önem veriyoruz. TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajansları vasıtasıyla sağladığımız destekleri ya da Bakanlığımızın diğer teşviklerini artık hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. İşte bu ulusal kaynakların yanında, uluslararası kaynakları da aktif olarak kullanıyoruz. Bunların başında, Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğümüz Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı- yani IPA geliyor. Biz de Bakanlık olarak IPA kapsamında Rekabetçi Sektörler Programı’nı uyguluyoruz ve Programı destek sistemimizin önemli bir ayağı olarak görüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 88 projeye 780 milyon Avro destek sağladık.” dedi.

“43 şehrimizde 520 milyon Avro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdik”

Etkinlikte program hakkında bilgiler veren Bakan Varank, “IPA programının birinci döneminde, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltarak bölgelerin rekabet güçlerini artırmayı ana hedef olarak belirlemiştik. Bu dönemde Hatay’dan Rize’ye, Van’dan Kastamonu’ya 43 şehrimizde toplam 520 milyon Avro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdik. İkinci dönemde ise dış ticaret dengesi ile istihdama katkı sağlayan, ülkemizin küresel değer zincirlerindeki yerini yükseltmeyi hedefleyen proje fikirlerine öncelik verdik. Bu dönemde de yaklaşık 260 milyon Avro bütçeli 42 projeyi destekledik.

Bunların arasında aşı ve ilaç geliştirmeden, otonom araçlara, dijital oyun sektöründen biyo-yakıt elde edilmesine, kanserle mücadeleden sanayimizin dijital dönüşümüne kadar çok çeşitli alanlardaki projeler yer alıyor. Bu noktada Rekabetçi Sektörler Programının önemli bir özelliğinden bahsetmemiz gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

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