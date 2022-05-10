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Bakan Soylu: “Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950’dir.”
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zillet ne görmüş ne de yaşamıştır."
Bakan Soylu: “5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor”
Bakan Soylu: “5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor”
Bilim ve Teknoloji 10.05.2022, 10:29
Bakan Soylu: “5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor”