Bakan Ruhsar Pekcan duyurdu: İstenmeyen SMS ve e-postaları engelleyebilirsiniz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, istenmeyen SMS, sesli arama ve e-postaların e-Devlet üzerinden engellenebileceğini duyurdu. Bakan Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşımız sisteme girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından ticari elektronik ileti tercihlerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet kapısından veya www.iys.org.tr adresinden değiştirilebileceğini ifade etti.
Bakan Pekcan açıklamasında, "İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocakta hizmete açtığımız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşımız sisteme girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti. Bundan sonra da vatandaşlarımız ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet kapısından veya www.iys.org.tr adresinden arzu ettikleri anda değiştirebilirler" ifadelerini kullandı.