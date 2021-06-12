Bakan Pakdemirli, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, eşi ve çocukları ile ziyaret kapsamında Türkiye’nin yerli ve milli teknolojilerini inceleyerek, vatandaşlarla sohbet etti. Fuarda yerli ve milli teknolojileri görmenin her şeyden önce bir bakan olarak değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendisini gururlandırdığının altını çizen Bakan Pakdemirli, “Bu fuarda farklı bir enerji var. Bu enerji de insanların yüzlerine motivasyonlarına yansımış durumda” diye konuştu.

Fuarda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) standında da inceleme yapan ve yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, özellikle MGM’nin TOGG arabalarına sunacağı teknolojik destekle kendi istasyonlarını artıracağını ifade etti.

Meteoroloji olarak bu fuarda olmanın önemli olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Meteorolojinin de burada bir kazancı var. Yerli ve milli TOGG arabaları sokaklarda dolaşmaya başladığı zaman MGM’nin binlerce seyyar meteoroloji istasyonu olacak” dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerine TARNET’in standını da ziyaret eden Bakan Pakdemirli, burada tarım arazilerini ilaçlamada kullanılacak drone’ları inceledi.