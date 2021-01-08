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Bakan Karaismailoğlu: “Türksat 6A’nın üretimi, mühendislik modeli ile uçuş modelinin entegrasyon faaliyetleri eş zamanlı olarak devam etmektedir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türksat 6A’nın üretimi, mühendislik modeli ile uçuş modelinin entegrasyon faaliyetleri eş zamanlı olarak devam etmektedir” dedi.

Bilim ve Teknoloji 08.01.2021, 15:01
Bakan Karaismailoğlu: “Türksat 6A’nın üretimi, mühendislik modeli ile uçuş modelinin entegrasyon faaliyetleri eş zamanlı olarak devam etmektedir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türksat 6A’nın üretimi, mühendislik modeli ile uçuş modelinin entegrasyon faaliyetleri eş zamanlı olarak devam etmektedir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferans yöntemiyle katıldığı “Uydu Teknolojileri Haftası” etkinlikleri kapsamında “Türkiye’nin Uzay ve Uydu Vizyonu” konulu özel oturumuna Türksat Genel Müdürlüğü’ndeki Türksat 5A uydusunu fırlatma anının izlendiği çadırda katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A’nın uzaya gönderilmek üzere fırlatıldığını belirterek, “Yaşadığımız heyecan ve coşku kelimelere sığmayacak kadar büyüktür. Ancak bu adım daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki, uzay vatanda ve siber vatanda giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz. Yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirerek, bu ülkenin pırıl pırıl çocuklarına hayallere sınır koyulamayacağını gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Türksat 5A’nın Türkiye’de yayıncılık hizmetlerinde yeni bir çağ açtığı kadar, hizmet ihracatı anlamında da güç kazandıracağını bildiren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“31 derece doğu yörüngesinde yerini alacak olan Türksat 5A’nın hizmete girmesiyle birlikte doğu ve batıya ek olarak, Ortadoğu ve Afrika Kıtası’nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz. Televizyon yayıncılığında ilave kapasiteler kazanacağız. Türksat 5A ile birlikte yeni Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız. Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak 5A’daki güzel bir yenilik de elektrikli itki sistemidir. Kimyasal itki sistemine kıyasla daha az kütle oluşturan elektrikli itki sistemi sayesinde uydumuza daha fazla haberleşme sistemi yükleme imkanı bulduk. 30 yıl süre ile uzayda hizmet verecek olan Türksat 5A uydumuzun manevra ve hizmet ömrü, diğer uydularımıza kıyasla çok daha uzun olacak. 12 kilowatt güce sahip olacak Türksat 5A’nın ağırlığı 3 bin 500 kilogramdır.”

Türkiye’nin uydu ve uzay çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini, 5A’nın ardından uzaya gönderilecek Türksat 5B uydusunun da test aşamalarının devam ettiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, “42 derece doğu yörüngesine uğurlayacağımız Türksat 5B ile ülkemizin Ka-Bant kapasitesini artıracağız. Türksat 5A ve Türksat 5B uydularımızın hizmete girmesiyle birlikte Türkiye’nin frekans hakları korunurken, gelecek yeni nesil haberleşme uyduları için yeni frekans hakları elde etmiş olacağız. Kendi teknolojisini üreten, yerli ve milli kaynaklarını seferber ederek ulaşım ve haberleşmenin her alanında yeni bir çağı yakalayan Türkiye’mize çok yakında bir başka müjdemiz daha olacaktır. Yerli ve milli uydumuz 6A’nın da uzay vatanda yerini alacağı günler yakındır. Türksat 6A’nın üretimi, mühendislik modeli ile uçuş modelinin entegrasyon faaliyetleri eş zamanlı olarak devam etmektedir. Türkiye’de son 18 yılda hızlanan uzay ve haberleşme çalışmaları sayesinde Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünde kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız” diye konuştu.

Bu yıl 7-8-9 Ocak tarihlerinde Türkiye’nin uydu teknolojileri vizyonunun konuşulduğu, düşünce platformlarını ve genç nesillerin bu alana ilgisini destekleyecek deneyim fırsatları sunan Uydu Teknolojileri Haftası’nı Türksat 5A’nın uzay yolculuğu ile birlikte Türkiye’de ilk defa gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi kapsamında dijitalleşme, mobilite ve lojistik kavramları çerçevesinde ülkemize katma değer sağlayacak yaklaşımları ortaya koyuyoruz. Bu bağlamda yük, insan ve veri ulaştırma alanında mükemmel bir altyapı kurmak hedefiyle çalışan Bakanlığımız, 2021 yılını ‘Ulaştırma ve Altyapıda Dijitalleşme Yılı’ ilan etmiştir. Akıllı otoyollarımız, yerli ve milli olanaklarla ürettiğimiz otomasyon sistemlerimiz, yazılımlarımız, haberleşmede geldiğimiz çağdaş altyapımız ile ulaşımın tüm modlarında dijitalleşmeyi çalışmalarımızın, projelerimizin temeline entegre ediyoruz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, tüm çalışmalarda kendilerini yürekten destekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin uydu-uzay ve haberleşme süreçlerine destek veren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarını yürekten kutluyorum. Türksat 5A vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

Programın ardından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türksat Genel Müdür Vekili Mehmet Çerikçi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Türksat 5A uydusunun el yapımı modeli hediye edildi.
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