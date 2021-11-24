Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun aralık sonunda fırlatılacağını duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, üretimi tamamlanan Türksat 5B uydusunun aralık ayının sonunda uzaya gönderileceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, SpaceX firması tarafından uzaya gönderilecek Türksat 5B uydusunun fırlatma hazırlıklarının devam ettiğini ifade ederek, uydunun aralık ayı sonunda fırlatılmasının planlandığını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, uzay vatanda da söz sahibi olmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, 42 derece doğu yörüngesinde uyduların yedekliliğini sağlamak ve mevcut kapasiteyi artırmak üzere Türksat 5B uydularının sözleşmesini Airbus D&S firması ile imzaladıklarını anımsattı. Türksat 5B uydusunun tasarım ve üretim aşamalarının başarıyla tamamlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, aşamaların ve nakliye hazırlıklarının 2021 yılı kasım ayı içinde tamamlanması ve fırlatmak üzere fırlatıcı firma SpaceX‘in tesislerine nakledilmesinin planlandığına vurgu yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5B uydusunun SpaceX firmasının ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden Falcon 9 tip roketiyle fırlatılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin uydu veri iletişim kapasitesi 15 kat artıyor

Türksat 5B uydusunun özelliklerine de değinen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleri ile Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B, Sabit Uydu Servis FSS) sınıf uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan Yüksek Verimli Uydu (High Throughput Satellite-HTS) kategorisinde yer alıyor. Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek olan Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak. Türkiye’nin uydu veri iletişim kapasitesi olan KA Band kapasitesini 15 kattan fazla artacak olan Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı özellikle denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak. Ayrıca Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye’nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek. Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 Doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması temin edilecek.”

Türksat 5B, Türkiye’nin ihracatını artıracak

Türksat 5B uydusunun Türkiye’nin uydu haberleşmesi ihtiyaçları için sağlayacağı kapasite artışı ile kamu kurumları ile özel şirketlerin uydu haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasında maliyet etkin çözümler üretilmesini sağlayacağını kaydeden Karaismailoğlu, “Türksat’ın yurt dışı pazarındaki rekabet gücünü artıracak olan Türksat 5B uydumuz üzerinden sağlanacak etkin haberleşme çözümleriyle Türksat’ın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Türksat 6A’nın uçuş modelinde kullanılacak ekipmanların üretim ve test süreçleri sürüyor

Türksat 6A uydu çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, “Bir milat olacak olan Türksat 6A, havacılık, uzay ve savunma sektörümüzün önde gelen proje paydaşları tarafından yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen güncel pek çok haberleşme uydusu sistemini barındırmaktadır. Türksat 6A ile birlikte Türkiye GEO uydu teknolojisine sahip olan, üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yerini alacaktır. Türkiye, Türksat 6A ile birlikte dünyada uydu üretebilen ilk 10 ülke arasında anılmaya başlayacaktır. Mühendislik modeli entegrasyonu USET merkezinde 2021 Nisan ayında tamamlanan 6A’nın uydu sistem seviyesi çevresel test faaliyetlerine başlandı. Bu faaliyetler kapsamında Isıl Denge Testi, Akustik Titreşim, Sinüs Titreşim Testleri, Kütle Merkezi Ölçümleri, Statik Yük Testleri icra edilmekte ve Uçuş Modeli entegrasyon faaliyetleri ise USET merkezinde eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Proje kapsamında en önemli kazanımlarımız arasında yer alan ve yerli olarak geliştirilen 29 adet ekipmanın yeterlilik ve mühendislik modellerine ait üretim ve testleri tamamlandı. Uçuş Modeli’nde kullanılacak ekipmanların ise üretim ve test süreçleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Üretim çalışmaları süren Türksat 6A haberleşme uydusunun da 2023 yılında uzaya gönderilmesinin planlandığının altını çizen Karaismailoğlu, Türksat 6A projesi ile uzay sistemleri üretim kabiliyetlerini olgunlaştıran Türkiye’nin artık uzay teknolojileri ihraç eden bir güç haline geleceğini sözlerine ekledi.