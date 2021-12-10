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Bakan Karaismailoğlu: “Türksat 5B uydumuzu, 19 Aralık’ta fırlatacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türksat 5B uydumuzu, 19 Aralık’ta 2021 Pazar günü saat 06:58’de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağız” dedi.

Bilim ve Teknoloji 10.12.2021, 12:34 10.12.2021, 12:42
Bakan Karaismailoğlu: “Türksat 5B uydumuzu, 19 Aralık’ta fırlatacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türksat 5B uydumuzu, 19 Aralık’ta 2021 Pazar günü saat 06:58’de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrasında basın açıklamasında bulunan Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusu ile ilgili açıklamalarda bulunarak uydunun 19 Aralık Pazar günü saat 06:58’de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacağını duyurdu.

“Türksat 5B uydumuzu, 19 Aralık’ta fırlatacağız”

Türksat 5B uydusunun fırlatılacağı tarihi açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “Yakın bir zaman önce de Türksat 5B haberleşme uydumuzu AIRBUS tesislerinde teslim aldık. Uydumuz Fransa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne 29 Kasım 2021’da sevk edildi. Fırlatma hazırlıkları devam ediyor. Türkiye’nin haberleme alanındaki faaliyetlerinin konuşulacağı, Türksat 5B uydusunun yörüngeye fırlatılacağı ve ülkemizin gençlerini buluşturacağımız ‘2. Uydu Teknolojileri Haftasını’ 18-19 Aralık’ta Türksat Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştireceğiz. Türksat 5B uydumuzu; 19 Aralık Pazar günü saat 06:58’de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağız” diye konuştu.

“35 yılı aşkın süre hizmet verecek”

Uydunun sağlayacağı imkanlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Türksat5B, Türkiye’nin uydu ve iletişim imkânı olan KA band kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydumuz olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Kapsama kapasitesi hayli geniş olacak uydumuzla, Türkiye’nin yanı sıra; Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerine hitap edebileceğiz. Yeni uydumuz ayrıca, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda, 55 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak. Ülkemizde üretilen iki haberleşme ekipmanı Türksat 5B uydusunda kullanılıyor. Bu sayede, ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi, Türksat 5B uydusu ile gerçekleşecek. 42 derece doğu yörüngesinde 35 yılı aşkın süre hizmet verecek uydumuz; aynı zamanda, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak. Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle, karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere internet altyapısını rahatlıkla kurabileceğiz. 4,5 ton fırlatma ağrılığına ve 15 kW güç kapasitesine sahip Türksat5B’de yeni nesil elektrikli itki sistemi yer alıyor. Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik hizmeti de verecek olan yeni uydumuz, bu yörüngelerdeki frekans kullanım haklarımızı da koruyacak.

Teknik özelliklerinin ötesinde Türksat 5B, getireceği haberleşme kapasitesindeki artışla, kamu kurumlarımız ve özel şirketlerimiz için önemli bir maliyet ve katma değer avantajı da sağlayacak. Türksat’ın küresel pazarda rekabet gücünü geliştirecek, özellikle denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde kullanılacak uydumuzla, Türksat’ın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artırılması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

“Türksat 6A ile birlikte, ülkemiz üreten ve ihraç eden ülkeler arasında hak ettiği yerini alacak”

Türksat 6A uydusunun da 2023 yılında fırlatılmasının planlandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Türksat A.Ş.’nin önümüzdeki dönemde Türkiye’de yerli ve millî imkânlarla yapımı devam eden Türksat 6A projesi, ülkemizin uydu ve uzay çalışmalarında çığır açacak. Türksat 6A ile birlikte, ülkemiz üreten ve ihraç eden ülkeler arasında hak ettiği yerini alacak. 2002 yılına kadar uzay çalışmalarında sadece seyirci rolünde olan ülkemizin, 19 yılda bu alanda kat ettiği mesafe AK Parti iktidarının sağladığı istikrarın önemli sonuçlarındandır. Yerli ve millî uydumuzla, dünyada uydu üretebilen ilk 10 ülke arasına gireceğiz. Bu, üretici ülkelere uydu üretim maliyeti için ödenme ihtimali olan yüz milyonlarca doların ülkemizde kalması anlamına gelmekte. Haberleşme gibi stratejik öneme sahip bir alanda kimseye muhtaç olmayacağız. Ayrıca küresel piyasa değeri 271 milyar doları bulan uydu endüstrisinden pay almamız da mümkün olacak. Küresel uydu sektöründeki göz bebeğimiz olacak TÜRKSAT 6A’nın montaj, entegrasyon ve testleri, Ankara Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde yapılmaktadır. Yerli ve millî uydumuz Türksat 6A’yı 2023 yılı içinde uzaya göndermeyi planlıyoruz. Türksat 6A ile, Hindistan’ı da içine alan doğu kapsama alanı sayesinde ülkemizin uydu kapsama alanı da genişleyecek” değerlendirmesinde bulundu.

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