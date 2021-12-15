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Bakan Karaismailoğlu Turistik Doğu Ekspresi’ni yolcu etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeniden seferlerine başlayan Turistik Doğu Ekspresi’nin, Türkiye’yi dünyaya tanıtmak üzere yola çıktığını belirterek, "İlk seferinden itibaren 368 sefer gerçekleştirerek toplamda 483 bin 920 kilometre yol kat etti" ifadelerini kullandı.

Bilim ve Teknoloji 15.12.2021, 17:08
Bakan Karaismailoğlu Turistik Doğu Ekspresi’ni yolcu etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeniden seferlerine başlayan Turistik Doğu Ekspresi’nin, Türkiye’yi dünyaya tanıtmak üzere yola çıktığını belirterek, "İlk seferinden itibaren 368 sefer gerçekleştirerek toplamda 483 bin 920 kilometre yol kat etti" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turistik Doğu Ekspresi Uğurlama Töreni’ne katıldı. Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmasında, 1856’da İzmir-Aydın hattına ilk rayın döşenmesinden bu yana demir yollarının milletin acılarının, sevinçlerinin, ayrılıklarının ve kavuşmalarının tarihini bağrında taşıdığını aktardı.

Doğu Ekspresi’nın Anadolu kültür mirasının maddi ve manevi değerlerinin izinde dolaştığını ifade ederek Karaismailoğlu, "Turistik Doğu Ekspresi, ülkemizin saklı güzelliklerini ve zenginliklerini çok daha konforlu şekilde dünyaya tanıtmak üzere yola çıkmıştı. İlk seferinden itibaren 368 sefer gerçekleştirerek toplamda 483 bin 920 kilometre yol kat etti. Seyahat yazarları tarafından dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri seçilen Doğu Ekspresi güzergahında, fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar her kesimden binlerce yolcu seyahat etti” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 2020 Mart ayının ortasından itibaren seferlere istemeyerek ara verdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Bugün ise Turistik Doğu Ekspresi’mizin zorunlu molasını bitiriyoruz. Çok şükür aşılama çalışmalarında yakaladığımız hızla, tedbiri de elden bırakmadan Turistik Doğu Ekspresi’ni ülkemizin güzelliklerini tanıtmak üzere tekrar raylara döndürüyoruz. Turistik Doğu Ekspresi, bize tarihimizi ve kültürümüzü hatırlatmak, inci tanesi gibi Anadolu’ya serpilen dünya güzeli köylerimizi, kasabalarımızı tanıtmak için yeniden yollara düşüyor” diye konuştu.

Karaismailoğlu, Ankara’dan Kars’a uzanan Turistik Doğu Ekspresi’nin, 1300 kilometrelik parkurunu yaklaşık 31,5 saatte tamamladığını belirterek, hem vatandaşlara hem de ülkeye gelen konuklara eşsiz gezi ve manzara şöleni sunulduğunu kaydetti.

Türkiye’deki demir yolu kültürünü ve faaliyetlerini, demir yollarının hikayesini de gençlere, tarihi dokuya giden en güzel güzergahlarda anlatacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, birlikte gastronomi, doğa ve kültür keşfine çıkılacağını ifade etti.

Farklı pek çok turistik rotaları da hayata geçirmek için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Karaismailoğlu, 2003 yılı öncesinde, neredeyse yarım asır boyunca demir yollarının ihmal edildiğini, tabiri caizse çivi çakılmadığını ve reform başlattıklarını belirtti.

"Demir yolundaki gelişmeler, vatandaşların seyahat tercihlerini etkiledi"

Doğu Ekspresi’nin son dönemde bu kadar rağbet görmesinin ardında gelişen demir yolu sektörünün yeni yüzü ve yeni vizyonunun yattığına vurgu yapan Karaismailoğlu, demir yolu taşımacılığında yaşanan gelişmelerin, vatandaşların seyahat tercihlerini de etkilediğini ifade etti.

Karaismaloğlu, ardından trenle Elmadağ Garı’na kadar yolculuk yaptı.

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