Bakan Karaismailoğlu: “Siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Uluslararası araştırmalara göre, siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor. Ulusal siber güvenliğimizin sağlanması, hepimizin öncelikli gündemidir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen “Uluslararası Siber Kalkan 2021” tatbikatına katıldı. BTK’nın kendi binasında düzenlenen etkinlikte sağlıktan eğitime, enerjiden bankacılığa, yayıncılıktan su yönetimine kadar, 36 farklı kurum ve kuruluştan siber güvenlik takımları ve bu takımlarda yer alan 135 siber güvenlik uzmanı 2 gün boyunca bilgi ve yeteneklerini sınama imkânı bulacak.

Tatbikatta açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, ilerleyen teknolojinin yenilikleriyle birlikte, iletişim ve bilişim çağının hayli gelişmiş bir safhasına gelindiğini belirterek, “Artık uzak-yakın, bilinen-bilinmeyen gibi kavramlar anlamsızlaştı, sınırlar şeffaflaştı, karşılıklı etkileşimin önündeki engeller büyük ölçüde kalktı. Bizde, ülkemizin güçlü bilişim ve haberleşme altyapısının sunduğu imkânlar sayesinde; ulaşım sektörü ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kesişim noktasında ortaya çıkan çözümleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“2003-2021 yılları arasında haberleşme için yaptığımız yatırım miktarı 92 milyar lira”

Haberleşme sektörüne yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Karaismailoğlu, “2003-2021 yılları arasında haberleşme için yaptığımız yatırım miktarı 92 milyar lira. Elektronik haberleşme sektörümüzde 2003 yılında 126 olan yetkilendirme sayısı, 2021 2. çeyreğinde 806’ya çıktı. Ülkemizde bilişim sektörü büyüklüğü 2003 yılında 21 milyar TL iken; 2020 yılında 189 milyar TL’ye yükseldi. Sadece son bir yılda sektörümüzün büyüme oranı yüzde 24’e ulaştı. Genişbant internet abone sayımız ise 2020 yılının ilk yarısında 78 milyonken bu yılın ilk yarısında yüzde 9,3’lük bir artış gösterdi. Makineler arası iletişim abone sayımız; 2011 yılında 1 milyon 56 bindi. Bugün bu sayı 7 milyon” diye konuştu.

“Siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor”

Siber saldırıların hem maddi hem manevi olarak birçok alanda zarara yol açtığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Uluslararası araştırmalara göre, siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor. Ulusal siber güvenliğimizin sağlanması, hepimizin öncelikli gündemidir. Siber saldırılarla bir bilgisayar kullanıcısının banka hesap bilgileri elde edilebileceği gibi, bir ülkenin askeri ve politik sırlarına ulaşılması, havalimanları, finans merkezleri, elektrik santralleri, ulaştırma ve iletişim sistemleri ile hastanelerin çalışamaz hâle getirilmesi de mümkün. Bu nedenle siber güvenlik hususunda çok ciddi önlemler alıyor ve uyguluyoruz” dedi.

Siber saldırılara yönelik birçok çalışma yürütülüyor

Bakanlık olarak proaktif çözümler geliştirmek ve vatandaşların maruz kalabileceği siber saldırıların yaşanmaması için tedbirler almaya devam ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, “Siber risklerin etkilerinin azaltılması ve ülkemizin öncü konumunu koruyabilmesi için 2020-2023 dönemini kapsayan Strateji belgesinde şu önemli ana hedefler yer alıyor: Kritik altyapıların korunması, ulusal kapasitenin geliştirilmesi, siber suçlarla mücadele edilmesi, yeni nesil teknolojilerin güvenle kullanılması, siber güvenliğin millî güvenliğe entegrasyonun sağlanması ve uluslararası alanda iş birliğinin geliştirilmesi, siber saldırıların engellenmesi ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik operasyonel çalışmalar ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yürütülüyor” ifadelerini kaydetti.

Siber güvenlik alanında uluslararası paydaşlarla bilgi paylaşımını ve etkin iş birliklerini önemsediklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Birleşmiş Milletler, NATO, AGİT, G20, OECD, Türk Keneşi ve D8 gibi uluslararası organizasyonların politika ve strateji belirleyici faaliyetlerine katılım ve katkı sağlandığını açıkladı.

“5 binden fazla kişiye siber güvenlik sınıf eğitimleri verildi”

Türkiye’nin siber güvenliği için sürekli çalıştıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu, “Ülkemizin ihtiyacı olan siber güvenlik uzmanlarının tespiti ve yetiştirilmesine yönelik FETİH Siber Talimhane projesi ile uygulamalı siber güvenlik eğitim laboratuvarı altyapısını USOM bünyesinde hayata geçirdik. Siber güvenlik eğitim ve kamp etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerin düzenli ve rutin bir hâle gelmesini, BTK Akademi ile bütünleşmiş bir biçimde siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesini ve ülkemizin bu alandaki yetişmiş insan kıymetlerinin artırılmasını amaçlıyoruz. 2021 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla, USOM tarafından, SOME’lerde görevli 3 bin 692 kişiye çevrim içi eğitimler verildi. Ülke genelinde siber güvenlik uzmanı açığını kapatmak için 5 binden fazla kişiye siber güvenlik sınıf eğitimleri verildi” açıklamasında bulundu.

“5G için kritik öneme sahip fiber altyapı yaygınlığının artırılması için yatırımlarımıza devam ediyoruz”

Türkiye’nin 5G teknolojisi ile tanışmasına yönelik altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “5G’ye yerli ve millî imkanlarla üretilmiş şebeke ürünleri ile geçmek üzerinedir. 5G’ye yönelik olarak kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ve 5G Vadisi Açık Test Sahası gibi çalışmalarla ülkemizdeki yerli üretim potansiyelini harekete geçirdik. Proje sadece ürün geliştirme için değil, aynı zamanda dünya markaları çıkarabilmemiz için de bir araç olacak. 2035 yılına kadar dünya ekonomisine 4 trilyon dolar katkı yapması ve 23 milyon istihdam oluşturması beklenen 5G için kritik öneme sahip fiber altyapı yaygınlığının artırılması için de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bunun için işletmecilerin, üretici firmaların ve diğer sektör paydaşlarının görüşlerini alıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. (ÖMR-BC -