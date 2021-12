Bakan Karaismailoğlu: “Kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız” dedi.

Yarın sabah fırlatılacak olan Türksat 5B’nin gönderilme aşamasından önce açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, Mavi Vatanda olduğu gibi Uzay Vatanda da Türkiye’nin yoluna devam edeceğini belirtti.

“Yollarımızı daha güvenli ve konforlu hâle getirdik”

Üretilen her projenin milletin rahatlığının, yaşam kalitesinin artmasına ve bütünsel bir kalkınma için gerçekleştirildiğini söyleyen Karaismailoğlu, “Haberleşme alanının yanı sıra Karayolu, Demiryolu, Denizyolu, Havayolu sektörlerimizde yaptığımız yeni ve etkin atılımlarımız sayesinde ülkemizin ulaşım ve altyapıda çağ atlamasına vesile olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Belirlediğimiz akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerimizi artırıyoruz. Ülkemizin ana ulaşım aksları olan Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarının tamamına yakınının yapımını gerçekleştirdik. Yollarımızı daha güvenli ve konforlu hâle getirdik. Ülkemizin zor coğrafi koşullarını tüneller, köprüler ve viyadüklerle aştık, aşıyoruz. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 450 kilometreye çıkardık. Yarım asrı aşan bir süre ihmal edilen demiryollarında demiryolu reformunu başlattık. Yeni hat yapımının yanı sıra mevcut konvansiyonel hatları da yeniledik. Yerli ve millî sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdik. Demiryollarında ilk defa tasarımları yerli olan, demiryolu araçları ve ekipmanları üretmeye başladık. Bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını, fiber ve genişbant altyapısının ve kullanımının yaygınlaştırılmasını, Sektörde etkin rekabetin ve tüketici refahının geliştirilmesini, yerli ve Millî üretimin desteklenmesini, Siber güvenliğin geliştirilmesini hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Ana vatanda, mavi vatanda ve uzay vatan’da yolumuza devam edeceğiz”

2021 yılının ilk yarısında ihracatta deniz yolu payının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde36 artarak 158 milyar dolar olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, “Dünyanın Transit Ticaret Merkezi olan ülkemizde, yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri hâline geldik. 2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş yapılırken, bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaştık. Denizlerimize Mavi Vatan dedik. Bu kavram, denizlerimize duyduğumuz sevginin ortak bir ifadesi olarak her siyasi görüşün, her kesimin mutabakatıyla kalplerimize yerleşti. Üç yanı denizlerle çevrili bir yarımada olan Türkiye’den hareketle denizcilik alanında da devrim niteliğinde gelişmeler kaydettik. 2021 yılının ilk yarısında ihracatta deniz yolunun payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 158 milyar dolar oldu. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere Ana Vatanımıza yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Bununla yetinecek miyiz? Asla. Mavi Vatan’ımızın her karışında söz sahibi olmak için imkânlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz. Son olarak söz sahibi olacağımız bir yer daha var ‘Uzay Vatan’. Yaşadığımız heyecan ve coşku kelimelere sığmayacak kadar büyük. Bugün Uzay Vatan’da söz sahibi olmak için uzaya bir yıl içinde iki uydu fırlatan ülke konumundayız. Uzay Vatan için attığımız bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki Ana Vatan da, Mavi Vatan da, Uzay Vatan’da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 9 Şubat 2021’de tüm dünyaya ilan ettiği Millî Uzay Programı’nda, Türkiye’nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin ayrıntılarına işaret ettiğini söyleyerek, uzay alanındaki kurumsal kapasiteye büyük önem verilen programda, roketler, uydular, yer sistemleri ve daha nice modern altyapılar sayesinde Türkiye’nin fikirden fiile geçiş süreçlerinin resmen başladığının altını çizdi.

Türkiye’nin kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağını vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yarın uzaya göndereceğimiz Türksat 5B haberleşme uydumuz, ülkemizin uydu ve uzay çalışmalarına ve uydu destekli iletişim potansiyelimize önemli katma değerler getirecek. Türksat 5B, Yüksek Verimli Uydu sınıfı kategorisinde yer alan ve faydalı yük kapasitesi en yüksek uydumuz olacak. Türksat 5B uydumuz, sabit uydu sergisi sınıfı uydularına göre en az 20 kat fazla kapasiteye sahip. Ve aynı frekans aralığını tekrar kullanma yeteneğiyle, kısıtlı frekans aralığından daha yüksek kapasite kullanabilecek. Bu haberleşme uydumuz, toplamda 55 Gigabit den daha fazla hızla veri iletim kapasitesine sahip olacak. Yeni uydumuzla, mevcut Ka-bant veri iletim kapasitesi 15 kattan fazla artacak. İletişimin karasal olarak ulaştırılması mümkün olmayan hava, deniz ve karada internet ve iletişim altyapısı, Türksat 5B’nin kapsama alanına giren her yerde kesintisiz olarak sağlanabilecek. Türksat 5B’nin uzayda yerini almasıyla beraber Türksat’ın yerli ve millî uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı da artacak. Böylece, gemilerde, uçaklarda karasal altyapının ulaşamadığı dağlarda ya da bir doğal afet yaşanması durumunda kapsama alanına giren herhangi bir yerde genişbant internet ve iletişim uçtan uca sağlanabilecek. Türksat A.Ş. tarafından belirlenen ‘Yerli Endüstri Katkı Programı’ Türksat5B’de de uygulandı. Türksat mühendislerinin desteği ile iki adet haberleşme ekipmanı tasarlanıp ülkemizde üretilerek, Türksat 5B uydusunda kullanılacak. Bu sayede, ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi, Türksat 5B uydusu ile gerçekleşiyor. 4,5 ton fırlatma ağrılığına ve 15 kW güç kapasitesi sahip olan Türksat 5B’de yeni nesil elektrikli itki sistemi yer alıyor.”

Yarın fırlatılacak yeni nesil haberleşme uydusu Türksat 5B’nin, 42 derece doğu yörüngesine 164 gün içerisinde ulaşacağını ifade ederek Türksat 5B’nin Türkiye’nin yanı sıra, Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerine hitap edebileceğini söyledi.

Türkiye’de üretilen ve 2023 yılında uzaya gönderilmesi planlanan yerli ve millî uydu olan Türksat 6A’nın entegrasyon ve testlerine Tusaş Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde devam edildiğine değinen Karaismailoğlu, bu projenin millî mühendislik modeli entegrasyon faaliyetlerinin bakanlıkla birlikte, Türksat, Tübitak Uzay, Aselsan, Tusaş ve C-tech firmasının iş birliğindeki çalışmalarla tamamlandığını ve artık test aşamasına geçildiğini belirtti.

“Proje, yatırım ve millete hizmet bazılarına ne kadar da uzak kavramlar”

Uydu ve uzay çalışmalarla Türkiye’yi bu alanda bölgesinde lider ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacaklarının altınız çizen Karaismailoğlu, “Birileri bu hedefleri hayal bile edemezken hep birlikte yine tarihin tekerrür ettiğini göreceğiz. 19 yıl önce, Ülkemizin dört bir yanı bölünmüş yollarla donatılacak, İnsanımız yüksek hızlı trenler ile seyahat edecek. İstanbul Boğazı’nın altından tüp geçitler ile trenler, metrolar, arabalar geçecek, havayolu halkın yolu olacak, 7’den 70’e herkes hızlı internet kullanacak dediğimizde de bazıları bizlere inanmamışlardı. Ne mutlu bize ki; bu dediklerimizin hepsini gerçekleştirdik. Yetinmedik, millî yüksek hızlı tren yapacağız dedik, yerli uydularımızı uzaya göndereceğiz dedik. Bunları da gerçekleştirdik. Baktılar bizimle baş edemiyorlar. Bu başarılı projelere imza atan bürokratları ve yatırımcıları tehdit etmeye başladılar. Yabancı ülkelerin büyükelçilerine mektup yazarak bu projelere engel olacaklarını sandılar. Türlü bahanelerle yatırımlarımızın önünü kesmeye çalıştılar. Ama bilsinler ki, asla başarıya ulaşamayacaklar. Onlar bizi izlemeye devam etsinler. Bizim her alanda yerli ve millî hamlelerimiz hız kesmeden devam edecek. Proje, yatırım, millete hizmet bazılarına ne kadar da uzak kavramlar. Çalışmaktan uzak olunca da yalana, dedikoduya, iftiraya çok vakitleri kalıyor tabii. Bizim felsefemizde millete hizmet yatar, sizin şikâyet ettikleriniz bizi, bu memleketin yükselişini durduramaz. Biz milletimizle el ele ülkemizin haklarını uzay vatanda da savunmayı sürdüreceğiz. O nedenle bir kez daha tekrarlıyorum: ‘Bizi izlemeye devam edin, belki bir şeyler öğrenirsiniz’. Ekonomik büyümesi, güçlü ulaşım ağı, ana vatan, mavi vatan ve uzay vatandaki varlığıyla bölgesinin en önemli oyun kurucularından olan ülkemiz, ne söylerlerse söylesinler yeni yatırımların ve iş birliklerinin de merkezi olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.