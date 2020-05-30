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Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin temsilcileri ile bir araya geldi

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU, GSM OPERATÖRLERİNİN TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELEREK, TÜRKİYE’NİN TELEKOMÜNİKASYON ALANINDA YENİ DÖNEMDEKİ İMKAN, İHTİYAÇ VE GELİŞİM SÜREÇLERİNİ GÖRÜŞTÜ.

Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin temsilcileri ile bir araya geldi

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU, GSM OPERATÖRLERİNİN TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELEREK, TÜRKİYE’NİN TELEKOMÜNİKASYON ALANINDA YENİ DÖNEMDEKİ İMKAN, İHTİYAÇ VE GELİŞİM SÜREÇLERİNİ GÖRÜŞTÜ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:08
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Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin temsilcileri ile bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek, Türkiye’nin telekomünikasyon alanında yeni dönemdeki imkan, ihtiyaç ve gelişim süreçlerini görüştü.

Görüşmeye, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom şirketlerinin genel müdürleri ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle internete ihtiyacın arttığına dikkati çekti. Salgın sürecince Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda alınan sokağa çıkma ve şehirlerarası ulaşım kısıtlaması nedeniyle vatandaşların iletişim ve haberleşme sistemlerine ilgi ve ihtiyacının arttığına işaret eden Karaismailoğlu, "7’den 77’ye halkımız interneti kullandı. Çocuklar internet vasıtasıyla eğitimlerine devam ettiler. Evden çalışma sisteminde çalışanlar online olarak işlerini yaptılar. 65 yaş üzerindeki büyüklerimiz de Türkiye’nin gündemini internet aracılığıyla takip ettiler" ifadelerini kullandı.

"Fiber hat uzunluğumuz 371 bin kilometreyi aştı"

Karaismailoğlu, bu dönemde Türkiye’nin bilişim, iletişim ve dijital sistemlerini yoğun ve aktif olarak kullanmasıyla birlikte sektörün imkanlarının test edildiğini kaydetti. Türkiye’nin telekomünikasyon sektörüne ilişkin bilgiler de paylaşan Karaismailoğlu, Türkiye’nin bilgi ve iletişim sektörünün 2019’da yüzde 13 oranında büyüdüğünü söyledi. Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 83 milyon, genişbant abone sayısının da 77 milyonu aştığına dikkati çekerek, "Mobil genişbant abone yoğunluğumuz 2019’da yüzde 75’e çıkarken, 2020’de de yüzde 80’e yükseldi. 2023’de ise yüzde 100’e ulaşması bekleniyor. Fiber hat uzunluğumuz 371 bin kilometreyi aştı. Bunun 63 milyonu mobil genişbant abonesi. Makinalar arası iletişim abone sayımız ise 5.7 milyona ulaştı" diye konuştu.

Görüşmeye katılan GSM şirketlerinin temsilcileri, korona virüs salgınının yoğun olarak yaşandığı süreçte kapasite kullanım oranlarının önemli oranda arttığı bilgisini paylaştı. Sektör temsilcileri, yeni normalleşme süreçleriyle birlikte orta ve uzun vadede sektörün ihtiyaç-öncelikleri ile ilgili ayrıntılı yol haritasını değerlendirdi. Görüşmede operatörler arasındaki işbirliğinin de önemine değinilirken, sesli, yazılı, görsel iletişim kapsamındaki kamuya açık elektronik haberleşme hizmetleri veya yazılım platform hizmeti olan şebekeler üstü hizmet konusu da mercek altına alındı. Öte yandan, toplantıda Türkiye’deki bilgi-iletişim sektörünün yeni dönemdeki strateji ve planları da ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı.

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