Bakan Karaismailoğlu: “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmaların tamamlanmak üzere”

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu da açıklayan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “725 kilo metrelik ray serimini tamamladık. Projenin tamamlanması ile Ankara ile Sivas arasındaki seyahat süresi 12 saatten ilk etapta 4 saate ardından da 2 saate inecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki Ankara-Sivas YHT projesi şantiyesinde incelemelerde bulunmak için hızlı tren le Yozgat’a geldi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demiryollarının bu toprakların ekonomik ve sosyal hayatının bir parçası olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Onunda ötesinde tarihsel ve stratejik bir öneme sahip. En hızlı, en konforlu ve en güvenli ulaşım araçlarından biri olan demir yolları bu özelikleri ile çağımızın öncelikle ulaşım yollarından biri olmayı sürdürmekte. Bu gerçekle hareketle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 190 yıldır tüm ulaşım modlarında ortaya koyduğumuz atılım, demiryollarında da devam ediyor. Çin’den Avrupa’ya devam eden demir ipek yoluna hakim bir ülke olmamız nedeniyle demir yollarının yük ve insan taşımacılığında daha yaygın kullanımını sağlamak üzere adeta bir milli seferberlik ilan ettik. Bin 213 kilo metelik yüksek hızlı tiren hakkı inşa ettik. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilo metreye yükselttik. Tüm mevcut hatlarımızı rehabilite ettik. Toplam demir yolu ağımızı 12 bin 803 kilo metreye çıkarttık. Hızlı tren işletmesi bakımından Dünya’da 8. Avrupa’da 6. Olduk. 2023’de yatırımlarımızda demir yollarının payını yüzde 60’a, demir yolu ağırımızı da 16 bin 675 kilo metreye çıkartmayı hedefledik” dedi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu da açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “Üst yapı ve EST çalışmalarımız devam etmekte. 725 kilo metrelik ray serimini tamamladık. Projenin tamamlanması ile Ankara ile Sivas arasındaki seyahat süresi 12 saatten ilk etapta 4 saate ardından da 2 saate inecek. Ayrıca hatta, Yozgat, Sorgun, Yıldızeli ve Akdağmadeni ilçesinde de yeni istasyonlar yaptık. Kayaş-Ballışehir arasında alt yapı çalışmaları devam ediyor. Ballışehin Sivas arasında ise alt yapı, üst yapı ve elektromekanik sistem işlemleri tamamlanarak yükleme testlerine başladık” şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, “İnsan yük ve veri ulaştırmada geleceğin Türkiye’sinin alt yapısını tamamlamaya her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Yaptığımız her yol ülkemizin her köşesini Dünya ile bağlarken küresel ticaretteki iddiamızda arttırıyoruz. Sanayicimizin işini büyütüyor, turizmcimizin önünü açıyoruz. Çiftçimize ürününü Dünyaya pazarlama vizyonu kazandırıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerlerken bu alt yapı en önemli dayanak noktalarımızdan bir tanesi olacak.” İfadelerine yer verdi.

YHT hattı incelemelerinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Adil Karaismailoğlu, Sorgun’da yapılacak Millet Bahçesi projesini yerinde inceleyerek bilgiler aldı.