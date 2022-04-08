banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Bilimde çığır açtılar! Hücreleri 30 yaş birden gençleştirdiler...
Bilimde çığır açtılar! Hücreleri 30 yaş birden gençleştirdiler...
İngiltere’den, Putin’in kızlarına yaptırım
İngiltere’den, Putin’in kızlarına yaptırım

Bakan Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi’ni yeni görevine uğurladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi’ni kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı’ndan uğurladı. Bakan Dönmez, “Haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz’i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz” dedi.

Bilim ve Teknoloji 08.04.2022, 17:56
Bakan Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi’ni yeni görevine uğurladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi’ni kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı’ndan uğurladı. Bakan Dönmez, “Haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz’i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz” dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine 2018’de katılan Yavuz Sondaj Gemisi, Türkali-2 kuyusuna kuyubaşı vanasını indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Filyos Limanı’nda düzenlenen tören ile uğurlandı. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında, “Varsa, mutlaka bulacağız” diyerek Karadeniz’de aramalara başladıklarını belirterek, “Hamd olsun Cenab-ı Hak yüzümüzü kara çıkarmadı. Filyos’ta hummalı bir çalışma sürüyor uzun zamandır. Bütün gayretimiz Karadeniz gazının ilk fazını 2023’te milletimizin hizmetine sunmak. Bugüne kadar Karadeniz’de 8 kuyumuzun sondajını tamamladık. 1 kuyuda da arama sondajımız devam ediyor. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularında alt tamamlama operasyonlarını ve farklı seviyelerde yapılması planlanan test çalışmalarını tamamladık. Deniz tabanı etüt çalışmalarımızı bitirdik” diye konuştu.

Karadeniz’in derinliklerindeki gazı gün ışına çıkarmak için gemilerde yoğun bir mesai harcandığına dikkat çeken Bakan Dönmez, “Bugün de yaklaşık 6 aylık bir hazırlığın ardından, Yavuz Sondaj Gemimizi Karadeniz’deki ilk görevine uğurlayarak sahadaki faaliyetlerimize önemli bir ivme daha kazandırmış olacağız. Yavuz’un 10 yıllık özel periyodik sörvey çalışmaları kapsamında; marin, sondaj ve kuyu kontrol sistem ve donanımlarının inspekte, bakım, test, yenileme ve yükseltme çalışmaları tamamlandı” dedi.

"Türkiye’nin üç gemisi de aynı anda Karadeniz’de görevde"

Bakan Dönmez, Yavuz’a Sakarya gaz sahasındaki üst tamamlama faaliyetlerini yürütmek için gerekli sistem ve ekipmanların yüklendiği bilgisini vererek, “Yavuz’u birazdan üst tamamlama operasyonlarını, yani Karadeniz gazını milletimizle buluşturmada önemli bir aşama olan kuyu başı vanasını deniz tabanına indirmesi için Türkali-2 kuyusuna uğurlayacağız. Fatih ve Kanuni Sondaj Gemilerimiz de Karadeniz’de faaliyetlerini sürdürüyor. Fatih, Gökçebey-1 kuyusunda sondajına devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemimizi de dün itibariyle alt tamamlama operasyonları için Türkali-5 lokasyonuna gönderdik. Yavuz’un da göreve başlamasıyla 3 gemimizle aynı anda Karadeniz’deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Temmuz ayına kadar boruların tamamı Filyos’a gelmiş olacak”

Karadeniz gazının 2023’te sisteme verilebilmesi için Filyos Limanı’nda devam eden çalışmaların insanüstü olduğunu niteleyen Bakan Dönmez, “Deniz tabanı üretim sistemleri, deniz tabanı iletimi ile MEG boru hatları, kordon hattı, akış hatları ve kara üretim tesisi işlerini kapsayan mühendislik, tedarik, inşaat ve montaj sözleşmemizi imzaladık. Kıta yamacı ve deniz tabanı mobilizasyon işlerine başladık. Teslimat süresi uzun sürecek ekipmanların siparişini verdik. Peyderpey tamamlandıkça alana intikal ediyor hepsi. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda deniz tabanına sereceğimiz ilk boruların teslimatı gerçekleştirildi. Temmuz ayına kadar boruların tamamı Filyos’a gelmiş olacak” ifadelerini kullandı.

“Yavuz, Türkali-2’nin ardından diğer kuyulara geçerek oradaki üst tamamlama faaliyetlerinde görev alacak”

Yavuz’un görevinin, Türkali-2 kuyusunda kuyubaşı ekipmanlı başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek kontrol ekipmanlarını ve sistemlerini yerleştirmek olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, “Kuyubaşı vanası 65 ton ağırlığında, yaklaşık 6 metre genişliğinde ve 5,1 metre uzunluğunda bir büyüklüğe sahip. Kuyubaşı içinde bulunan akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim-dağıtım haznesine iletecek. Teknolojik ve sofistike bir işlem olan kuyubaşı vanasının yerleştirilmesini uzaktan kumanda edilen robotlarla gerçekleştireceğiz. Yavuz, Türkali-2’nin ardından diğer kuyulara geçerek oradaki üst tamamlama faaliyetlerinde de görev alacak. Üst tamamlama faaliyetlerinin ardından boru hattını açtığımız kuyulara bağlayacağız” dedi.

Bakan Dönmez, son günlerde meydana gelen konjonktürel gelişmelerin “Daha Fazla Yerli, Daha Fazla Yenilebilir” ilkesiyle yürüttüklerini belirttikleri faaliyetlerin, Türkiye’nin geleceği adına ne kadar önemli olduğunun bir kez daha gözlemlenebildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Sadece Karadeniz’de değil, Doğu Akdeniz’de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. 3 yıl önce Yavuz’u uğurlarken bölgedeki projeler için kilit ülkenin Türkiye olduğunu söylemiştik. Türkiye’nin her zaman iş birliğine açık olduğunu, bölgenin refahı ve huzuru için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğini belirtmiştik. Her zaman görüşmeye, diyaloğa, konuşmaya açık olduğumuzu ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz nokta yürüttüğümüz politikaların ne denli doğru, ayakları yere basan ve uzun vadeli olduğunu bir kere daha gösterdi.”

“Haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz’i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz”

Bakan Dönmez, bugüne kadar hayata geçirdikleri uluslararası projelerin, Türkiye’nin referansı olduğunu kaydederek, “Bu projeler Türkiye’nin güvenilir, stabil ve stratejik bir partner olduğunu bir kez daha ispat etti. Biz, her zaman yapıcı bir tavırla, bütün tarafların hak ve menfaatlerini gözeten bir anlayışla hareket ettik. Bundan sonra da bu şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede, haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz’i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz. Doğal gaz kaynak çeşitliliğinin artması ve arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ülke ve güzergah seçeneklerinin artmasından yanayız. Bu durum hem bizim hem de Avrupa’nın arz güvenliği için de önem taşıyor. Az önce de bahsettiğim gibi iş birliği içerisinde, uluslararası hukuka uygun, karşılıklı saygı temelinde istikrarı, barışı ve huzuru destekleyen her projede biz yer alacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yavuz Sondaj Gemisi, Bakan Dönmez öncülüğünde hazır bulunan tüm TPAO personeli ile Filyos Limanı’ndan uğurlandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 08 Nisan 2022
İmsak 05:00
Güneş 06:30
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:43
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
16°
açık