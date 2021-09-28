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Bakan Dönmez: "Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi’nin yüzde 51’i tamamlandı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tamamlandığında Türkiye’nin toplam doğalgaz depolama kapasitesinin yarısını karşılayacak Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi’nde yüzde 51’lik ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Bilim ve Teknoloji 28.09.2021, 14:25
Bakan Dönmez: "Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi’nin yüzde 51’i tamamlandı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tamamlandığında Türkiye’nin toplam doğalgaz depolama kapasitesinin yarısını karşılayacak Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi’nde yüzde 51’lik ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı “Hedef 2023” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Doğalgazın yeni evinde çalışmalar devam ediyor. Tuz yapılarında inşa edilen dünyanın en büyüğü olan Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi’nin yüzde 51’i tamamlandı. Tamamlandığında ülkemizin toplam doğalgaz depolama kapasitesinin yarısını karşılayacak” ifadelerini kullandı.

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