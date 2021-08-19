Bakan Dönmez, selden etkilenen bölgelerin tamamına elektrik verildiğini duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta selden etkilenen bölgelerin tamamına elektrik verildiğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan Batı Karadeniz’de yaşanan sel hakkındaki son durumun aktarıldığı paylaşımı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Selden etkilenen bölgelerimizin tamamına elektrik verildi. Ekiplerimiz 1 hafta boyunca son köye ulaşana kadar 7/24 yoğun bir mesai yaptı. Selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, çalışmalarda yer alan bütün personelimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta 11 Ağustos günü başlayan ve sel felaketine neden olan aşırı yağışlar nedeniyle elektrik dağıtım hatlarının hasar gördüğü ifade edilerek, yapılan ilk hasar tespit çalışmasında bin 221 trafonun selden olumsuz tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, 4 ilçeye ve 395 köye güvenlik kaynaklı ya da enerji altyapısının hasar görmesi nedeniyle elektrik verilemedi ve kesintilerden ilk etapta 38 bin 326 abone etkilendi.

Açıklamada, Bartın ve Kastamonu’ya elektrik dağıtımı yapan EDAŞ’ın, Sinop’ta elektrik dağıtımı yapan Yeşilırmak EDAŞ’ın, bakanlık ekipleri ve TEDAŞ ekiplerince hızla bölgeye intikal ederek hasar gören enerji altyapısının onarımı için çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Kastamonu ve Sinop’ta yoğunlaşan çalışmalarda dağıtım yapan şirketleri toplamda; 887 personel, 321 jeneratör, 281 araç, 6 mobil trafo ve 6 drone ile çalışmalarının sürdürdüğü aktarıldı.

Bölgede yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar sonucu elektrik verilemeyen köy sayısının 16 Ağustos Pazartesi itibarıyla 41’e düştüğü hatırlatılan açıklamada, selden etkilenen trafo sayısı 135’e, kesintilerden etkilenen abone sayısı ise 4 bin 147’ye gerilediği anımsatıldı. Buna göre, ekiplerin önce vatandaşların can güvenliği ilkesiyle güvenli ve kademeli bir şekilde enerji arzının sağlandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Afetin ardından ilk gün içerisinde tüm ilçe merkezleri enerjilendirildi. İlk gün sonunda köy, trafo ve abonelerin yüzde 50’si, üçüncü gün sonunda yüzde 77’si enerjilendirildi. Her geçen gün enerjilendirilen köy, trafo ve abone sayısı kademeli olarak artırıldı. 18 Ağustos saat 19.00 itibariyle selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere elektrik arzı sağlandı.”

Sel nedeniyle özellikle ulaşım imkanı kısıtlanan kırsal bölgelere elektrik vermek için Türkiye’de ilk defa uygulanan bir yöntemle helikopterle mobil jeneratörler ve elektrik direklerinin nakledildiği kaydedilen açıklamaya göre, hızlı bir şekilde sisteme entegre edilebilen mobil jeneratörler sayesinde bir taraftan bakım onarım çalışmaları sürerken vatandaşların elektrik kalmalarının de önüne geçildi.

Selin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşların elektrik faturası ödemelerinin 3 ay süreyle erteleneceği ve erteleme için ilk etapta abonelerinin beyanın esas kabul edileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu süreçte gece gündüz demeden yoğun bir çaba harcayan bütün enerji çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Selden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”