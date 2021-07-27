Bakan Dönmez, Meksikalı mevkidaşı Garcia ve heyetiyle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meksika Enerji Bakanı Norma Rocio Nahle Garcia ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Dönmez, Meksika Enerji Bakanı Garcia ve heyetler arası gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki enerji iş birliği ve enerjinin küresel boyuttaki geleceği ele alındı.