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Bakan Dönmez, Kemerköy Termik Santrali’nde bir ünitenin elektrik üretimine başladığını duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali’nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başladığını bildirdi.

Bilim ve Teknoloji 09.08.2021, 14:44
Bakan Dönmez, Kemerköy Termik Santrali’nde bir ünitenin elektrik üretimine başladığını duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali’nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başladığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Kemerköy Termik Santrali’ne ilişkin son durumları aktardığı paylaşımda, “Kemerköy Termik Santrali’ndeyiz. Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı. Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek” ifadelerini kullandı.
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