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Bakan Dönmez, Kastamonu’da selden etkilenen ilçe ve köylerin tamamına elektrik verildiğini duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu’da selden zarar gören ilçelerin ve köylerin tamamına elektrik verildiğini duyurdu.
Bilim ve Teknoloji 17.08.2021, 11:30
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu’da selden zarar gören ilçelerin ve köylerin tamamına elektrik verildiğini duyurdu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kastamonu’nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibariyle elektrik verdik. Sinop’ta enerji verilemeyen köylerimizin enerjilendirme çalışmaları ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Burada da en kısa sürede tüm köylerimize elektrik sağlayacağız” ifadelerini kullandı.