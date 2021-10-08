Bakan Dönmez: “Elektrik ve doğal gaz faturalarının yarısını devlet karşılıyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılbaşından bu yana doğal gazda yüzde 18’lik elektrikte ise yüzde 21’lik fiyat artışı yapıldığını hatırlatarak, “Aslında biz gerçekleşen maliyetlerin hepsini, özellikle hane halkına, küçük tüketiciye ve esnafa yansıtmıyoruz. Bu doğal gaz ve elektrikte neredeyse yarı yarıya yakındır. Başka bir ifadeyle aslında faturanın yarısını devlet karşılıyor” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, özel bir televizyon kanalında elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa, son zamanda fiyat artışı yaşanan akaryakıt ve petrol ürünlerine, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası’ndaki sondaj çalışmalarına ve günlük petrol üretimine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmasında, eylül ayında elektrik fiyatlarında Amsterdam’da yüzde 15, Oslo’da yüzde 19’luk bir artış olduğun dile getiren Bakan Dönmez, doğal gazda ise Romanya’da yüzde 13, Yunanistan’da yüzde 13’lük bir fiyat artışı meydana geldiğini aktardı. Bakan Dönmez, yılbaşından bu yana doğal gazda yüzde 18, elektrikte ise yüzde 21’lik bir artış yapıldığını hatırlatarak, doğal gaz ve elektrik faturalarının yarısını devletin destekleyerek karşıladığını ifade etti. Eşel Mobil Sistemi’nin akaryakıt ve petrol ürünlerinde meydana gelen fiyat artışlarını doğrudan pompaya yansımaması için kurulan bir sistem olduğunu belirterek, bu yolla devletin vergi gelirlerinden 52 milyar liralık bir fedakarlık yaptığını dile getirdi. Sakarya Gaz Sahası’nın hemen yanında 2022 başında keşif amaçlı sondaj yapacaklarını dile getiren Bakan Dönmez, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz zenginliğini bulduktan sonra çıkararak dışa bağımlılığın sıfırlanması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’de elektrik ve doğal gaz fiyatları konusunda gerektiğinde destekleme yaparak vatandaşa en az şekilde yansıttıklarını belirten Bakan Dönmez şunları söyledi:

“Sadece eylül ayında bazı Avrupa başkentlerinde hane halkı elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışı paylaşmak isterim. Amsterdam’da yüzde 15, Atina’da yüzde 14, Bükreş’te yüzde 5, Oslo yüzde 19 gibi fiyatlar var. Bunlar en düşük fiyat artışlarının yaşandığı şehirler. Daha büyük şehirleri düşündüğümüzde, Londra, Paris, Almanya’daki diğer şehirlere baktığımızda bu artışların çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Doğal gaza gelince, komşumuz Romanya’da yüzde 23, Yunanistan’da 13, Kopenhag’da yüzde 12, Brüksel’de, Sofya’da 10, Amsterdam ve Londra’da yüzde 9 fiyat artışını doğal gazda nihai tüketimler bazında görebiliyoruz.”

Bakan Dönmez, günlük elektrik ve gaz ticaretinin yapıldığı spot piyasalarda çarpıcı sonuçların meydana geldiğini belirterek, şu oranları paylaştı:

“Spot piyasalar dediğimiz aslında günlük elektrik ve gaz ticaretinin yapıldığı piyasalardır. Burada çok daha anormal rakamlar var. Sırf yıllık bazda baktığımızda İtalya’da elektrik yıl başına göre yüzde 274 artmış. İspanya’da yüzde 234, Yunanistan’da yüzde 229, komşumuz Bulgaristan yüzde 201, Almanya yüzde 183, Fransa yüzde 165, İngiltere yüzde 145. Türkiye’de ise yılbaşına göre sadece yüzde 70 artmış. Gazda ise yine benzer durumlar var. Hollanda gazın ticarileştiği en büyük borsalardan birisi, yılbaşından bu zaman yüzde 362 artmış. İngiltere’de yüzde 285, Amerika’nın meşhur borsasında yüzde 230 ki Amerika doğal gazı üreten ve ihraç eden bir ülke. Türkiye’de bu oran yüzde 76. Aslında bu borsalardaki fiyat artışları kısa-orta vadede baktığınızda nihai fiyatlara yansıyor.”

“Elektrik ve doğal gaz faturalarının yarısını devlet karşılıyor”

Ocak ayının başından bu yana Türkiye’de nihai tüketicilere doğal gaz ve elektrikteki fiyat artışlarından bahsetmek istediğini belirten Bakan Dönmez, “Doğal gazda ilk 6 ayda yüzde 6 yapılmıştı. Temmuz’da yüzde 12’lik bir artış oldu. Toplamda yüzde 18’lik bir artış var. Elektrik tarafına gelindiğinde Ocak’ta yüzde 6 fiyat artışı olmuştu. Temmuz’da da yüzde 15’lik bir fiyat artışı oldu. Toplamda yüzde 21’lik bir fiyat artışı var. Aslında biz gerçekleşen maliyetlerin hepsini, özellikle hane halkına, küçük tüketiciye ve esnafa yansıtmıyoruz. Bu doğal gaz ve elektrikte neredeyse yarı yarıya yakındır. Başka bir ifadeyle aslında faturanın yarısını devlet karşılıyor. Bir fedakarlık yapıyoruz” dedi.

“Devlet, vergilerden petrol ürünlerinde meydana gelen fiyat artışlarının pompaya yansımaması için 52 milyar liralık fedakarlık yaptı”

Yaklaşık iki yıl önce Eşel Mobil Sistemi’ne (EMS) geçildiğini hatırlatan Bakan Dönmez, “Akaryakıt ve petrol ürünlerinde meydana gelen fiyat artışlarını doğrudan pompaya yansımaması için bir mekanizma geliştirildi. Orada devlet aslında vergi gelirlerinden fedakarlık yaptı. Sadece bu yıl için söyleyeyim bu fedakarlığı, 52 milyar liradır. Yani ÖTV’den tahsil etmesi gereken geliri vatandaşa bırakmış olduk. Önemli bir tutar. Belki yıl sonuna kadar bu rakam daha da artacaktır. Eşel Mobil Sistemi hala yürürlükte tabii. Bu kapsamda vatandaşımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“Bu yıl sonu veya yılbaşında Sakarya Gaz Sahası’nın hemen yanında bir başka sahada keşif amaçlı sondajımız olacak”

Amasra-1 bölgesindeki keşif ile ilgili olarak da önümüzdeki yıl birkaç çalışma yapabileceklerini aktaran Bakan Dönmez, “Bu yıl sonu veya yılbaşında Sakarya Gaz Sahası’nın hemen yanında bir başka sahada keşif amaçlı sondajımız olacak. 2022 başında öyle bir planlamamız söz konusu. Biz o sahadan ümitliyiz. Açtığımız her kuyuda ilk açıkladığımız rakamı teyit eden jeolojik bilgilere ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bizim enerjide dışa bağımlılığı sıfırlamamız gerekiyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 yıl önce günlük petrol üretiminin 45 bin varil olduğunu anımsatarak, “Bugün Türkiye Petrolleri’nin günlük üretimi 58 bin varil civarına geldi. Yaklaşık 10-15 bin varil de özel sektör kuruluşlarının üretimi var. Demek ki 70-75 bin varillik günlük üretimden bahsediyoruz. Bu da bizim aşağı yukarı yüzde 10’luk ihtiyacımızı karşılıyor. Başka bir ifadeyle neredeyse yüzde 25-30 seviyesinde petrol üretimimizi artışmış durumdayız. Özellikle petrolde Güneydoğu’da yeni açtığımız keşif kuyularında çok sevindirici haberler geliyor. Yeter mi? Yetmez. Çünkü bizim enerjide dışa bağımlılığı sıfırlamamız gerekiyor. Ya da en aza indirmemizin önündeki en büyük araçlardan birisi petrol ve doğal gaz zenginliğimizi arayıp bulup insanımızla buluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.