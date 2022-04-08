Bakan Dönmez: "Doğal gaz kaynak çeşitliliğinin artması ve arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ülke ve güzergâh seçeneklerinin artmasından yanayız. Bu durum hem bizim hem de Avrupa’nın arz güvenliği için de önem taşıyor. Az önce de bahsettiğim gib

Bakan Dönmez: "Doğal gaz kaynak çeşitliliğinin artması ve arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ülke ve güzergâh seçeneklerinin artmasından yanayız. Bu durum hem bizim hem de Avrupa’nın arz güvenliği için de önem taşıyor. Az önce de bahsettiğim gibi iş birliği içerisinde, uluslararası hukuka uygun, karşılıklı saygı temelinde istikrarı, barışı ve huzuru destekleyen her projede biz yer alacağız".