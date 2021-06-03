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Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer’de birinci ünitenin reaktör kabı montajının tamamlandığını duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını duyurdu.

Bilim ve Teknoloji 03.06.2021, 10:22
Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer’de birinci ünitenin reaktör kabı montajının tamamlandığını duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını duyurdu. Bakan Dönmez, Türkiye’nin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023’e doğru adım adım ilerlediklerini belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılı, nükleer enerji ile taçlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
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