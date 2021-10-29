Bakan Dönmez, Akkuyu NGS’de 4. ünitenin inşaat lisansının verildiğini duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) 4. ünitenin inşaat lisansının verildiğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023’e doğru adım adım ilerlediklerini belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak olan Akkuyu NGS’de önemli bir adım atıldı ve 4. ünitenin inşaat lisansı verildi. Akkuyu, 4 ünitenin de eş zamanlı inşa edildiği dünyanın en büyük NGS inşaatı olacak” dedi.