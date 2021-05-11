Bakan Dönmez: “2021 ilk çeyrekte elektrik üretimimiz geçen yıla göre 2 bin 733 GWh arttı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021 ilk çeyrekte elektrik üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 733 GWh arttığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, geçen yılın ilk üç ayında 76 bin 709 olarak gerçekleşen elektrik üretiminin bu yıl ilk çeyrekte 2 bin 733 GWh artarak 79 bin 442 GWh olarak gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Dönmez’in “Gücümüz yerli, enerjimiz yenilenilir” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “2021 ilk çeyrekte elektrik üretimimiz geçen yıla göre 2 bin 733 GWh arttı. Mart sonu kurulu gücümüz ise 97 bin MW’ı aştı” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 2021’de kurulu güç 97 bin 70 MW’a yükseldi. 2020’de kurulu gücün yüzde 61,8’i yerli üretimden oluşurken 2021 ilk çeyrekte bu oran yüzde 64’e yükseldi.

Kurulu güçte yenilenebilir oranı yüzde 49,4’den yüzde 52,3’e yükseldi.

Kurulu güçte, ithal kömürün payı yüzde 9,8’den yüzde 9,3’e düşerken, yerli kömürün payı yüzde 12,4’ten 11,7’ye düştü. Kurulu güçte, hidrolik 28 bin 544 MW’dan 31 bin 327 MW’a yükselirken, hidroliğin payı yüzde 31,2’den yüzde 32,3’e yükseldi.

Kurulu güçte, jeotermal bin 182 MW’dan bin 514 MW’a yükselirken jeotermalin payı yüzde 1,7 ile sabit kaldı. Kurulu güçte, rüzgar 7 bin 762 MW’dan 9 bin 361 MW’a yükselirken, rüzgarın payı yüzde 8,5’den yüzde 9,6’ya yükseldi.

Kurulu güçte, güneş 6 bin 105 MW’dan 6 bin 964 MW’a yükseldi. Güneşin payı yüzde 6,7’den yüzde 7,2’ye yükseldi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, geçen yılın ilk üç ayında 76 bin 709 olarak gerçekleşen elektrik üretimi bu yıl ilk çeyrekte 2 bin 733 GWh artarak 79 bin 442 GWh olarak gerçekleşti. Elektrik üretiminde, ithal kömürün payı yüzde 21,6’dan yüzde 19,4’e düştü.

Elektrik üretiminde, jeotermal 2 bin 619 GWh’den 2 bin 829 GWh’e yükselirken jeotermalin payı ise yüzde 3,4’den yüzde 3,6’ya yükseldi.

Elektrik üretiminde, rüzgar 6 bin 803 GWh’den 7 bin 900 GWh’ye yükselirken rüzgarın payı ise yüzde 8,9’den yüzde 9,9’a yükseldi. Yine elektrik üretiminde güneş bin 958 GWh’den 2 bin 330 GWh’a yükselirken güneşin payı ise yüzde 2,6’dan yüzde 2,9’a yükseldi.