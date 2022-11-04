Bakan Bilgin: “Sanayileşmemiş olmanın bedelini çok ağır ödemiş bir ülkeyiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bizler sanayileşme konusunda gecikmiş, geç kalmış bir ülkeyiz. Sanayileşmemiş olmanın bedelini çok ağır ödemiş bir ülkeyiz” dedi.

Ankara Ticaret Odası ile Gazi Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği, mesleki ve teknik eğitim kalitesinin artırılması için yapılan proje olan Metal ve Metalürji Sektöründe Yenilikçi Teknik ve Mesleki Yeterlilik Geliştirme Merkezi (İNTECH) açıldı. Proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği, Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonunun hibe programı katkısıyla hayata geçirildi. Projenin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener’in yanı sıra Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran katıldı.

“Sanayileşmemiş olmanın bedelini çok ağır ödemiş bir ülkeyiz”

Burada yaptığı konuşmada sanayileşme de gecikmenin önüne geçmek için nitelikli iş gücünün öneminden bahseden Bakan Bilgin, “Çağımız teknoloji çağı, diğer faktörlerin teknoloji etrafında örgütlendiği tarihsel bir dönem yaşıyoruz. Bizler sanayileşme konusunda gecikmiş, geç kalmış bir ülkeyiz. Sanayileşmemiş olmanın bedelini çok ağır ödemiş bir ülkeyiz. Biz Türkler sanayileşmeye geç girdiğimiz için büyük bir imparatorluğu kaybettik ama milli mücadelenin kahramanları, yöneticileri bu sorunların neden olduğunu bildikleri için, yaşayarak tecrübe ettikleri için Türkiye’nin sanayileşmesi konusunda önemli bir adım attılar. Sanayileşmemiz için nitelikli iş gücüne, iyi gelişmiş insanlara ihtiyacımız var. Teknolojiyi üretecek bilgiye sahip olan insana ihtiyacımız var. Şimdi bilgi üzerinde farklılaşan yeni bir aşamadayız. Tekno strüktürü bilgi toplumuna uygun bir şekilde topluma yeniden inşa etmek durumundayız. Bunun için de burada derinlemesine eğitime ve kalifikasyona ihtiyaç var. İnsan gücünün bu yeni teknolojiler içerisinde yeniden şekillenmesine ihtiyaç var. Bunun öncülüğünde bu tür programların desteğiyle üniversitelerimiz yapacak. Bu programın ülkemize endüstrimize ve Türkiye’nin ekonomik gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Nitelikli iş gücü yetiştirecek olan meslek ve teknik lise öğretmenlerini de yetiştirmeyi amaçlıyoruz”

Hayata geçirdikleri projeyle mesleki ve teknik eğitim kalitesini arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, “Bugün başlayan projeyle mesleki eğitim konusunda örnek olacak önemli bir adım atıyoruz. ‘İNTECH’ projesine sektöriyel mükemmeliyet merkezlerinin kurulması yoluyla mesleki ve teknik eğitimin kalitesini arttırılması için hibe programıyla başladık. Metal ve metalürji alanında kurulacak sektöriyel yetkinlik merkeziyle bir yandan son teknolojiye dayalı laboratuvar alt yapısıyla arge desteği sağlarken diğer yandan nitelikli iş gücü yetiştirecek olan meslek ve teknik lise öğretmenlerini de yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu projeyle en az 200 mesleki eğitim ve öğretim elemanına eğitim verilmesi amaçlanıyor. 18ay devam edecek olan proje 655 bin Euro bütçeyle gerçekleştirilecek olan bu projede eğitim sistemi tasarlanacak ve öğrenme ortamı oluşturulacak ve eğitimler verilecek” dedi.

Ankara Ticaret Odası ile eğitimde önemli bir adım attıklarını kaydeden Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, “Üniversitemiz bugün bir yenisine teknoloji fakültemiz öncülüğünde imza atmaktadır. Gelişen alt yapısı ile endüstriyel ihtiyacı olan mühendisleri yetiştirmeye devam eden teknoloji fakültemiz gelecekte ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yetkin ve donanımlı mühendisleri yetiştirmek için çalışmalarına devam etmektedir. Kurulan merkezimizle nitelikli iş gücü, son teknolojiye laboratuvar alt yapısı ve arge desteği sağlamak projenin hedeflerindendir” ifadelerini kullandı.