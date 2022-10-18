Bahçeşehir Üniversitesinden teknolojide dev yatırım

Bahçeşehir Üniversitesi, dünyanın önemli bilgi ve iletişim teknolojisi markalarından ile Huawei Fransa’nın başkenti Paris’te dev bir iş birliğine imza attı. İmza altına alınan protokolle üniversite dijital verilerini, Huawei’in profesyonel cloud hizmeti sayesinde Türkiye’de depolayıp tutacak. Üniversite ve bünyesindeki kurumlar, bu iş birliğiyle eğitim felsefesini dijital ortama entegre eden ilk eğitim kurumu oldu.

Huawei ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), geçen Mart ayında, Giresun’daki teknoloji zirvesinde, Kemerburgaz’daki Future Kampüs’ün network alt yapısının yenilenmesi konusunda bir iş birliği protokolüne imza atmıştı. Yatırım ve kullandıkları teknolojiyle sektörlerinde adından söz ettiren iki dev şirket, Fransa’nın başkenti Paris’te, “Unleash Digital” temasıyla gerçekleşen Huawei Connect 2022’de tekrar güçlerini birleştirdi. İki gün boyunca gerçekleştirilen ve Huawei Başkanı Ken Hu ile bilişim-teknoloji sektöründen çok sayıda lider kişinin katıldığı fuarda, BAU Mütevelli Heyeti ve BAU Global Başkanı Enver Yücel, bünyesindeki Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın (BUEK) İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve eğitim yöneticileri de yer aldı.

Türkiye’de depolanıp tutulacak

BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz’in eğitim kurumunu anlatan sunumunun ardından Başkanlar Enver Yücel ile Frank Ma, üniversitenin, Huawei cloud çözümlerini tercih etmesini kapsayan protokolü imza altına aldı. Hayata geçen yeni proje ile üniversite dijital verilerini, Huawei’in profosyonel cloud hizmeti sayesinde Türkiye’de depolayıp tutması kararlaştırıldı. BAU ve bünyesindeki kurumlar, bu iş birliğiyle eğitim felsefesini dijital ortama entegre eden Türkiye’de hizmet veren ve operasyonunu Türkiye’de yöneten büyük ölçekli bir bulut sağlayıcısından hizmet alan ilk eğitim kurumu oldu. İş birliği çerçevesinde BAU cloud ekibi, Huawei cloud çözümleri ve teknolojileri konusunda eğitim alarak sertifikalandırılmış olacak. Ayrıca, Bahçeşehir Eğitim Kurumu proje süreçlerinde, Huawei Bulut Bilişim, depolama ve ağ teknolojilerinin yanı sıra ilişkisel veri tabanı hizmeti ve büyük veri gibi farklı Paas teknolojilerini kullanmasına da olanak sağlandı.

Eğitim içeriğimizi teknolojiyle entegre ediyoruz

BAU Global Başkanı Enver Yücel, günümüz dünyasında, eğitim ile teknolojinin iç içe geçtiğini, eğitimde teknolojik materyallerinin kullanımının arttırılmasının daha önem kazandığını belirterek, “Kurumlarımızda görev yapan değerli çalışanlarımızın yaptığı çalışmalarla ülkemiz eğitimine yenilikçi teknolojiler sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Eğitimle ilgili içerik zenginliğimiz çok fazla. Her geçen gün bunu teknolojiyle entegre ediyoruz. Bu çerçevede ayrıca, eğitim, teknoloji, sağlık gibi her türlü alanda Huawei ile birlikte çalışmaya karar verdik. Türkiye’deki birlikte gerçekleştirdiğimiz teknoloji zirvesinin ardından şimdi de buradayız. Bugün burada iş birliğimizi daha da arttırıyoruz, ileriye taşıyoruz” dedi.

“İlk eğitim kurumuyuz”

Türkiye’deki dijitalleşme yolculuğunun her anında öncü olduklarını dile getiren Yücel, yeni iş birliğiyle ilgili olarak, “Artık Bahçeşehir Koleji’nin dijital verilerini, Huawei’in profesyonel cloud hizmeti sayesinde Türkiye’de depolayıp tutacağız. Bunu yapan ilk eğitim kurumu olduk. Bilindiği üzere, alt yapılarını, verilerini aktif ve güvenli olarak muhafaza etmek isteyen şirketler-firmalar içinde artık bulut mühendisleri vazgeçilmez birer enstrüman. Huawei ile bugün imza altına aldığımız sözleşmeyle bulut mühendisliği eğitimi konusunda ortak çalışmalar yapacağız. BAU cloud ekibimiz, Huawei cloud çözümleri ve teknolojileri konusunda eğitim alıp sertifikalandırılmış olacak. Lisans öğrencilerimizden bu alanda çalışacakları yetiştirmek, üniversitesi olarak yetenekli insan gücünü arttırıp ülkemize kazandırmak hedefindeyiz. Bulut teknolojileri üzerine AR-GE birimi de oluşturup çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda Türkiye’nin gelecekte yüz bin Cloud mühendisine ihtiyacı olacağını düşünerek buna da yatırım yapıyoruz. Bu yatırımı yaparken yalnız değiliz yanımızda Huawei var. Ayrıca, bünyemizde kendi geliştirdiğimiz yazılımlarımız var. Okul öncesi, ilkokul olmak üzere her kademedeki öğrencilerimiz, bu teknolojik imkanlardan faydalanıyor. Geliştirdiğimiz Metodbox, Metodboxbee, Easyquiz gibi eğitim içeriklerimizi, Huawei platformu üzerinden tüm dünyanın hizmetine sunacağız” diye konuştu.