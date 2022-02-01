Bahçelievler’de ilk ‘Kapalı Çocuk Oyun ve Eğlence Parkı’ açıldı

Bahçelievler’deki ilk ‘Kapalı Çocuk Oyun ve Eğlence Parkı’ Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nin içinde açıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nin içine ilk “Kapalı Çocuk Oyun ve Eğlence Parkı” yapıldı. Park, çocukların zihinsel ve fiziksel anlamda gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sağlayabilmek amacıyla hizmete açıldı. Bahçelievler’de ikamet eden 4-8 yaş aralığındaki çocuklar, randevu sistemiyle parkta gönüllerince eğlenebilecek. 180 metrekare alana kurulan Kapalı Çocuk Oyun ve Eğlence Parkı’nda dönence, atlı karınca, top havuzu, top uçurma sandığı, tırmanma duvarı ve trambolin gibi pek çok oyun aleti bulunmakta.

“Bahçelievler’e ilk kapalı oyun alanını açtık”

Açılışta konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Çocuklarımızla beraber eğleniyoruz. Bahçelievler’e ilk kapalı oyun alanını açtık. Çocuklarımız yazın parklarımızda, açık alanlarımızda eğleniyorlar ama hava soğuyunca evde mahsur kalıyorlar. O yüzden biz de çocuklarımıza burada bir kapalı oyun alanı hazırladık. 180 metrekarelik bir yer. Salıncak, kaydırak, her şey var. Çocuklarımızın hem fiziksel hem psikolojik gelişmelerine yardımcı olacak, dikkatlerini sağlayacak, onların olgunlaşmalarını sağlayacak, vücutlarına katkı verecek bir oyun alanı açtık. Pandemi koşullarına da dikkat ediyoruz. Aslında kapasitesi 60 kişilik ama şu anda 30 kişi alıyoruz. Tüm Bahçelievlerli komşularımızı rezervasyon yaptırarak buraya çocuklarıyla birlikte bekliyoruz” diye konuştu.

“Bu parkı her gün kullanabiliriz”

Kapalı Çocuk Oyun ve Eğlence Parkı’na her gün geleceğini belirten Nehir Nisa Savaş, “Çok güzeldi, arkadaşlarımla çok eğlendim, oyun oynadım. Bu parkı her gün kullanabiliriz. Mahallemizde bir sürü parklar oluştu ve onlarla oynuyoruz” dedi.

“Kuzenlerimle geldik”

Kapalı Çocuk Oyun ve Eğlence Parkı’nı çok sevdiğini söyleyen Eymen, “Çok güzeldi, beğendim. Böyle kayıyoruz, gidiyoruz, güzel. Annem, amcam, yengem ve kuzenlerimle geldik” dedi.