Backlink Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Alınır?

Backlink’ler, arama motorları botlarının, sitenize gelen bağlantıları bulup sizin sitenizi hızlıca ve etkin olarak taramasını sağlar. Kısacası siteniz web ortamının bir köşesinde yapayalnız kalmaz, keşfedilir. Üstelik Backlinkler sitenizin dizine eklenmesine de yardımcı olur.

Sayfalarınızdan herhangi biri bile organik bağlantılar alıyorsa, bu sayfa doğrudan yüksek sıralamaya girecektir. Yalnızca bu sayfadan bile gelecek ziyaretçi sayısı sizi ortalama bir siteden yukarı taşıyacaktır. Fakat, ana sayfanıza yönlendirmelerle birlikte ayrı sayfalara bağlantılar oluşturmanız gerekiyor.

Backlink’ler, arama motorları botlarının, sitenize gelen bağlantıları bulup sizin sitenizi hızlıca ve etkin olarak taramasını sağlar. Kısacası siteniz web ortamının bir köşesinde yapayalnız kalmaz, keşfedilir. Üstelik Backlinkler sitenizin dizine eklenmesine de yardımcı olur. Ki bu da bizi yine keşfedilme noktasına götürüyor.

BACKLİNK NASIL ALINIR?

Bir başka siteden, kendi siteniz için tanıtım yazısı alabilirsiniz.

Ufak, önemsiz ve paravan internet siteleri oluşturup link verebilirsiniz.

Özellikle önemli blog yazarlarının, metinlerinin altına yorum atabilirsiniz.

Bloggerlardan internet sitenizi konu alan makale yazmalarını isteyebilirsiniz.

En önemli backlink’in sizin temasınız olmaksızın, başkası tarafından beğenilerek backlink yapılması olduğunu unutmamak gerekir, aksi takdirde kendi insiyatifinizi kullanarak backlink yapmak bazı sıkıntılar meydana getirebilir. Bunlardan bir tanesi ve en muhtemel olanı spam olarak imgelenmesidir.

BACKLİNK ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Backlink almak oldukça önemli ve dikkatli takip edilmesi gereken bir işlemdir. Çok büyük faydaları olacağı gibi, çok büyük zararları da olabilmektedir. Hatta sitenizin engellenmesi ile sonuçlanabilir.

Arama motorları, internet sitemize alınan backlinkler’in hangi yollar ile alındığına çok dikkat eder. Eğer hile ile alındığı, güvenilmez olarak değerlendirilen backlinkler bu bağlamda internet sitenize zarar verebilir.

Backlink alınması sırasında en hassas olunması gereken noktalardan biri backlink alınan sitelerin güvenilirliği ve kalitesidir. Backlink alınması sırasında, mümkün olduğunca kalıcı olabilecek internet sitelerinin linklerinin alınması önemlidir. Şöyle ki, kaliteli bir internet sitesinden ya da bir konuda çok tutulan internet sitesinden geçici olarak oluşturulan backlink arama motorlarında ve ziyaretçilerinizin gözünde yükseltebilir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, backlink bağlantısı ortadan kalkarsa veya siz bağlantıyı kaldıracak olursanız sitenizin itibarı bir anda eski haline geri dönecektir.