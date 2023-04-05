B-Dispate Uzay Takımı model uydu yarışmasında birinciliği hedefliyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Uzay ve Havacılık Takımı B-Dispate, bu yıl düzenlenecek olan model uydu yarışmasında birincilik hedefliyor.

Teknofest 8. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması, 24-25-26-27 Nisan 2023 tarihleri arasında Aksaray’daki Tuz Gölü’nde gerçekleştirilecek. Her takımın hazırlamış olduğu model uyduların atışları Türksat’ın sağladığı roketlerle gerçekleştirilecek. Yarışma; telemetri ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak, otonom yapı sağlamak ve disiplinler arası çalışan bir sistem geliştirmek gibi özellikleriyle gerçek sistemlerin çeşitli yönlerini yansıtacak şekilde tasarlandı.

ZBEÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2018 yılında kurulan B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı, Tuz Gölü’nde yapılacak yarışma öncesi tüm hazırlıklarını sürdürüyor. 2018 yılından bu yana model uydu ve insansız hava aracı alanında çalışmalarını sürdüren ekip, daha önce elde ettiği birinciliği 2023 yılında tazelemeyi hedefliyor.

Hak kazandıkları finalde diğer takımları eleyerek birincilik ödülünü almak isteyen takım, Tuz Gölü’nde gerçekleştirilecek finalde rakipleriyle karşılaşacak. Önceki yarışmalarda Türkiye’yi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil ettiklerini anlatan takım kaptanı ZBEÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Buse Akman, şöyle dedi:

"B-Dispate Takımı olarak 2018 yılında ZBEÜ bünyesinde kurulduk. 2018 yılından itibaren de çeşitli model uydu yarışmalarına katıldık. 2018’de ABD’de CanSat tecrübemiz oldu. Sonrasında Türksat yarışmalarına katıldık. Daha sonra iha yarışmasına katılmıştık. 2021 yılında gerçekleşen Teknofest 7. Türksat Model Uydu Yarışmasında birincilik ödülünü kazandık. Bu yıl da tekrardan model uydu yarışmasına hazırlanıyoruz. Mekanik, yazılım ve elektronik bölümünden arkadaşlarla beraber. Tüm sistemimizi hazırlıyoruz. Yarışmaya finallere gideceğiz. Rapor aşamasından 100 tam puan alarak tamamladık. QR rapor aşamasına geçtik. Bunu da geçtiğimiz hafta tamamlayarak şu anda da finallere hazırlanıyoruz. Hedefimiz tabii ki de birincilik. Bunu çok istiyoruz. Takım olarak özverili şekilde çalışıyoruz. Birinci olmak için elimizden geleni yapacağız. Yarışmamız Aksaray’da Tuzgölü’nde olacak. Şu anda finalistler belli değil ama geçtiğimiz yıllarda 111 takım başvurmuştu 20 takım finale kalmıştı. Yine 20 takım finale kalır diye düşünüyoruz."

Model uydu farklı disiplinleri bir araya getiriyor

B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı mekanik bölümü ekip lideri Özcan Gülcan da farklı bölümlerdeki öğrencilerin bir araya gelerek takımı oluşturduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"B-Dispate havacılık ve uzay takımında mekanik ekip lideriyim. Makine Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Biz birçok farklı havacılık yarışmasına katılıyoruz. İki yıl önce İnsansız Hava Aracı ve model uydu yarışmasına katıldık. Türksat model uydu yarışmasında Türkiye birinciliği elde ettik. Bu yılda Türksat’ın model uydu yarışmasında boy göstereceğiz. Çalışmaya farklı mühendisliklerin disiplinleri arasında yapıyoruz. Üniversitemizin bize sağladığı ofisimizde diğer disiplinlerle ortak çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bize her daim destek olan Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanları sağladığı için maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkürü borç biliriz."