Aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan uygulamalar belli oldu

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği güncel bilgilere göre aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşan sosyal medya platformları belli oldu. Böylelikle TikTok’un aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını ve bu dönüm noktasına ulaşan en yeni çevrimiçi platform olduğu açıklandı. TikTok’un 1 milyar kullanıcıyı aşması 5.1 yıl sürerken, Facebook Mesenger, 4.9 yıl içinde aynı sayıda aktif kullanıcıya ulaşması ve dünya çapında bunu başaran en hızlı sosyal ağ olması özelliğini hala elinde bulunduruyor. Aylık 1 milyar kullanıcıya sahip ilk sosyal ağ ise Facebook olurken, 2013 yılında bu kitleye ulaşması 8,7 yıl sürdü. Popüler uygulamalar arasındaki Instagram’ın ise 1 milyar kullanıcıya ulaşması 7.7 yıl sürerken, WhatsApp’ın bu rakama 8.5 yılda ulaştığı görüldü.

EN ÇOK FACEBOOK KONUŞULUYOR

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 155 bin 389 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece TikTok ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise 3 bin 517 olarak kaydedilirken, Instagram 17 bin953 haber ile gündemde yer aldı. Dünyada çeşitli tartışmaların odağında yer alan Facebook ise en çok konuşulan uygulama özelliğini hala sürdürürken, bu yıl 20 bin 862 habere konu olduğu görüldü.