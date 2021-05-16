Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması ile yanmayan sokak lambası kalmıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması sayesinde yanmayan sokak lambasının kalmayacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, “Aydınlatma Mobil Takip uygulamamızla yanmayan sokak lambası kalmayacak. Hedefimiz, artırdığımız altyapı yatırımlarıyla tüm Türkiye’de arızaları yüksek hız ve teknolojiyle çözmek” ifadelerini kullandı.

Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından hazırlanarak 16 Şubat 2019’da kullanıma sunulmuştu.

Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması, yanmayan, yerinde olmayan armatür veya önceden mevcut olan direklere ilişkin eksikliklerin tespitini sağlıyor. Söz konusu uygulama ile ihbarların haklılığı görsel olarak tespit edilip çözümlenmesi için harekete geçiliyor.

Uygulama sayesinde vatandaşlar Alo 186 çağrı merkezlerini aramadan, yanmayan, yerinde olmayan armatür veya önceden mevcut olan direklere ilişkin eksiklikleri iletip arızaların daha kısa sürede giderilmesi sağlanıyor.

21 Şubat itibariyle Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması’nı indiren kullanıcı sayısı 161 bin 604 olarak kaydedildi. Toplamda yapılan 574 bin 300 ihbardan yüzde 99,71’i çözüme kavuşturuldu.