Ay’dan getirilen pirinçler filizlenmeye başladı

Kısa bir süre önce Ay misyonundan dönen Çin’in Chang’e-5 isimli uzay aracının Ay yolculuğunda taşıdığı çeltik tohumlarının bir kısmının filizlendiği bildirildi. Çin’in Ay keşfi görevini üstlenen uzay aracı Chang’e-5, 17 Aralık’ta Ay turunu başarıyla sonlandırmış ve yeryüzüne Ay’dan numuneler getirmişti.



Chang’e-5 uzay aracının taşıdığı ‘yolcular’ arasında, 40 gram ağırlığındaki çeltik tohumları da bulunuyordu. Ay turu yapan söz konusu tohumlardan bir kısmının kısa süre önce filizlenmeye başladığı açıklandı. Böylece Çin, ilk defa tamamen kendi imkanlarıyla derin uzayda gerçekleştirdiği pirinç yetiştiriciliğinde mutajenez testini başarıyla tamamladı.