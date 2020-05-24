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Ay’da İnternet Çeker mi?

Dizüstü bilgisayarımı açtığım anda gözümün otomatik olarak Wi-Fi şemsiyesine kaydığını fark ettim. Üstelik birden fazla ücretsiz internet erişim bağlantısı bulmak hiç de zor değil. Teknoloji devlerinin çalışmaları, gezegenimizin internet erişim alanlarını her geçen gün biraz daha genişletiyor. Teknolojideki heyecan verici ilerlemeler yepyeni olanaklar sağlarken yepyeni ihtiyaçlar da doğuruyor. İnternet ihtiyacı da bunlardan biri peki gezegenin dışında Wi-Fi ile internete bağlanmak mümkün mü? Mesela Ay’dan Wi-Fi ile internete erişilebilir mi?

Ay’da İnternet Çeker mi?

Dizüstü bilgisayarımı açtığım anda gözümün otomatik olarak Wi-Fi şemsiyesine kaydığını fark ettim. Üstelik birden fazla ücretsiz internet erişim bağlantısı bulmak hiç de zor değil. Teknoloji devlerinin çalışmaları, gezegenimizin internet erişim alanlarını her geçen gün biraz daha genişletiyor. Teknolojideki heyecan verici ilerlemeler yepyeni olanaklar sağlarken yepyeni ihtiyaçlar da doğuruyor. İnternet ihtiyacı da bunlardan biri peki gezegenin dışında Wi-Fi ile internete bağlanmak mümkün mü? Mesela Ay’dan Wi-Fi ile internete erişilebilir mi?

24 Mayıs 2020 Pazar 17:35
2011 Okunma
Ay’da İnternet Çeker mi?

En Uzun Mesafe Servis Sağlayıcı

İnterneti değerli kılan veri aktarımını kolaylaştırmasıdır. Ancak söz konusu olan uzun mesafeler arasında veri aktarımı olduğunda, bilgi aktarımının tek yolu bu değildir. Daha yavaş olmasına rağmen daha güvenilir olan yol, radyo frekanslarıdır.

Bununla birlikte, hızlı bilgi aktarımına duyduğumuz ihtiyaç giderek artıyor. Gelecekte daha fazla uydumuz olacak ve daha uzun mesafeli uzay yolcukları yapacağız. Bu nedenle yüksek çözünürlükte görüntülerin aktarılmasıyla ilgili beklentiler, radyo frekansı hızı ile karşılanamayacaktır.

Konu ile ilgili yıllarca süren çalışmalarda bulunan MIT ve NASA; Uluslararası Uzay İstasyonu ile yıldırım hızında internet sunabilecek lazer tabanlı bir teleskop sistemi geliştirmiştir.

New Mexico’da kurulan dört teleskop tarafından gönderilen kızıl ötesi ışınlara kodlanmış veriler, ayın yörüngesindeki bir uyduya yerleştirilmiş teleskop tarafından yakalanmaktadır. Bu işlem, atmosferin olumsuz etkisini azaltmak için eşzamanlı dört ışın gönderilerek gerçekleştiriliyor. Bu sayede bozulma ihtimali düşürülmüş oluyor. Uydudaki teleskop, kızılötesi ışınları optik bir fiber üzerine odaklar ve buradaki dedektör ışınları elektrik darbelerine ve sonra da rakamsal verilere dönüştürür.

Ay gezegenimizden 400 bin km uzaklıktadır. Mesafeden daha da önemlisi atmosferin ışığı bükmesidir. Her ne kadar teleskoplar hassas ve tekrar hesaplamaya dayanan eşleştirmelerle çalışsalar da araştırmacılar, Ay’da yüksek kalitede veri akışı sağlamanın çok güç olduğunu kabul ediyorlar. Ancak buna rağmen Dünya’dan aya veri gönderme ve alma hızı inanılmaz derece gelişmiştir. Hatta bu değerin Ameika’daki veri aktarım hızına eriştiği bildirilmektedir. Bilginin aşması gereken yolun uzunluğu göz önüne alındığında, 19Mb /s yükleme hızı oldukça etkileyicidir. İndirme hızı ise daha da yüksektir: 622 Mb /  s. Bu değerin ne kadar etkileyici olduğunu anlatmak için radyo frekansı hızının 4 bin katı olduğunu söylemek yeterli olacaktır.

Ayda İnternet Neden Önemli?

Muhtemelen bu makalenin başlığını gördüğünüzde bu konunun sadece teknolojiye ilgi duyan insanların merakı olabileceğini düşündünüz. Oysa uzay boşluğunda aylarca ve hatta yıllarca ikamet eden insanlar için internet bağlantısı bizim için olduğundan çok daha önemli. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki mürettebat bu geliştirmeler sayesinde tıpkı bizim gibi film izleme ve internetin diğer etkileşim olanlarından faydalanma şansına kavuşmuştur. Ancak kuşkusuz bu servis sadece eğlence amacına hizmet etmez. Uzayda hızlı Internet bağlantısı, bilgilerin Dünya’ya çok daha işlevsel ve verimli bir şekilde gönderebilmesi anlamına gelir. Bu sayede uzayın derinliklerine dair elde ettiğimiz verileri, Dünya’ya verimli bir şekilde iletebiliriz.

Teknolojide sınırlamalar olsa da iyileştirmeler kaçınılmazdır. Internet erişiminin Uluslararası Uzay İstasyonu’na ve Ay’a ulaşması olağanüstü bir başarıdır ancak kuşkusuz uzay boşluğundaki ilerlememiz sürdükçe internet erişimimizi genişletmeye devam etmemiz de gerekecektir.

Son Güncelleme: 24.05.2020 17:46
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