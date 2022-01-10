Ay, Satürn ve Jüpiter’i teleskopla gözlemlediler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Prof. Dr. Güner Tural akademik danışmanlığında kurulan “Samsun Galaksi Topluluğu”ndan bir grup öğrenciyi ağırladı.

Topluluk üyeleri planetaryumu ve gözlemevini ziyaret ederek, Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında merkez yönetimindeki akademisyenlerden bilgi aldı.

Güneşin batışının ardından Ay, Satürn ve Jüpiter’i teleskopla gözlemleyen öğrenciler, ilk defa teleskop ile gözlem yaptıklarını belirterek daha önce sadece ders kitaplarında fotoğraf olarak görebildikleri gezegenleri ve Ay’ı gözlemenin kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.

Samsun Galaksi Topluluğu akademik danışmanı Prof. Dr. Güner Tural da tarih boyunca insanlığın gökyüzüne büyük ilgisi olduğuna işaret ederek 2021 yılının Temmuz ayından itibaren merkez bünyesinde yer alan planetaryumu, 6 bin 522 öğrencinin ziyaret ettiğini, 2022 yılında ise öğrencilerin merak ve keşfetme duygusunu artırmayı hedefleyen etkinliklere yer vereceklerini kaydetti.