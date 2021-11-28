Avrupa’nın en büyük teleskobunun aynası için herkes seferber oldu

Türkiye’nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük teleskobuna sahip olacak Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) dün Rusya’dan getirilen 4 metre çapındaki aynası, sabah tıra yüklenerek Konaklı Dağı’na yola çıktı. Özel koruma altında aynayı taşıyan tır, 40 kilometrelik mesafeyi 5 saatte gidecek.

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü bünyesinde yürütülen DAG Projesi ile Türkiye’nin en büyük çaplı hem görsel (VIS) hem de yakın kırmızı ötesi (NIR,