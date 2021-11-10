Avrupa’nın en büyük savunma teknolojileri mağazalar zinciri Ankara’da açılıyor

Oscorp Savunma Teknolojileri Endüstrisi A.Ş, Türkiye’nin 81 ilindeki tanıtım ve satış mağazaları açılışını geniş kapsamlı bir katılımla Ankara’da gerçekleştirecek.

Oscorp Savunma Teknolojileri, uluslararası savunma teknolojileri markaları ile yeni savunma teknolojileri, mühimmat ve bilişim ürünlerinin sivil vatandaşlarca kullanımını yaygınlaştırmak için 81 ilde satış ve tanıtım mağazasının ilk ağını büyük bir tanıtım organizasyonu ile tanıtacak. Pilot bölge seçilen Ankara Çukurambar’da 13 Kasım Cumartesi günü açılacak olan mağaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Danış, “Oscorp Savunma olarak uzman kadromuz ve çözüm ortaklarımız ile sivil alanda sunacağımız ürünlerin yanı sıra dünya çapındaki diğer ülke ordularının ve firmalarının da ihtiyaç duyabileceği askeri ve sivil maksatlı olarak kullanılabilen yeni nesil savunma teknolojileri, mühimmat ve bilişim teknoloji ürünlerini takip ederek geniş bir yelpazede tedariklerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.