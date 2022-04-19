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Avrupa yakasının en büyük uzay evi Sultangazi’de

Sultangazi Belediyesi’nin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nin çatı katına kazandırdığı Planetaryum, Avrupa yakasındaki en büyük uzay evi olma özelliğini taşıyor. Bünyesindeki çok boyutlu ekranlarla son derece gerçekçi görüntüler sunan ve ziyaretçilerine uzayın derinliklerine yolculuk yapma hissi yaşatan Planetaryum’da yılda yaklaşık 20 bin öğrenci fizik ve astronomi eğitimleri alıyor.

Bilim ve Teknoloji 19.04.2022, 16:55
Avrupa yakasının en büyük uzay evi Sultangazi’de

Sultangazi Belediyesi’nin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nin çatı katına kazandırdığı Planetaryum, Avrupa yakasındaki en büyük uzay evi olma özelliğini taşıyor. Bünyesindeki çok boyutlu ekranlarla son derece gerçekçi görüntüler sunan ve ziyaretçilerine uzayın derinliklerine yolculuk yapma hissi yaşatan Planetaryum’da yılda yaklaşık 20 bin öğrenci fizik ve astronomi eğitimleri alıyor.

Matematik, astronomi, resim, fen bilimleri, robotik kodlama, felsefe ve drama dâhil olmak üzere 12 atölye ve 16 branşta verdiği nitelikli eğitimle adından söz ettiren Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, Avrupa yakasının en büyük uzay evini barındırmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı anda yaklaşık 35 öğrenciyi ağırlayabilen Planetaryum, kubbeli tasarımı ve çok boyutlu ekranlarıyla, ders kitaplarındaki bilgileri gerçekçi ve eğlenceli görüntülere dönüştürüyor. Planetaryum’a gelen öğrenciler; büyük patlamadan (Big Bang) yıldızların doğuşuna, galaksilerden gezegenlerin oluşumuna uzaya dair önemli bilgileri son derece gerçekçi görüntüler eşliğinde izleyerek öğreniyor.

“Çocuklarımızın en iyi eğitimi alması için çabalıyoruz”

Eğitimin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’de yaşayan yavrularımız, eğitimin en iyisine lâyıktır. Ben gönülden inanıyorum ki, geleceğin en iyi bilim insanları, öğretmenleri ve Türkiye’nin iftihar kaynağı olacak nice değerli ismi Sultangazi’den çıkacak. Bizler de geleceğimizin yıldızlarını en güçlü şekilde desteklemek amacıyla yoğun gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda; yavrularımızın astronomi, fizik alanlarında en nitelikli eğitimi alması için Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezimize Avrupa yakasının en büyük uzay evini kazandırdık. İstanbul’da 3 Planetaryum var ve bunlardan biri Sultangazi’de bulunuyor. Bünyesindeki çok boyutlu ekranlarla, son derece gerçekçi görüntüler sunabilen bir uzay evi burası. Çocuklarımız burada son derece nitelikli bir eğitimle buluşarak hem en üst düzeyde bir öğrenme deneyimi yaşıyor hem de fizik dersine daha yüksek bir ilgi duyuyor” dedi.

Bilim, kültür ve sanatla yeni ufuklar

Sultangazilileri bilim, kültür ve sanatla buluşturmaya büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Dursun, “Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamıza adadığımız kültür ve sanat sezonumuza bilimi de ekleyerek başta çocuklarımız olmak üzere tüm komşularımıza yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz. Sezonumuz çerçevesinde düzenlediğimiz söyleşiler, tiyatrolar, atölyeler, geziler ve daha birçok etkinlikle çocuklarımızı ve tüm komşularımızı bilimle, kültürle ve sanatla buluşturuyoruz. Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız, ömrünü adadığı çok kıymetli çalışmalarının meyvelerini bir müzede toplayarak ülkemize armağan etmişti: Gülhane Parkı’nda bulunan İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Müslüman bilim insanlarının asırlara uzanan ve çığır açan keşiflerini, çalışmalarını günümüze taşıyor. Bizler de, çocuklarımızın hem bilimin önemini, değerini ve güzelliğini kendi gözleriyle görmeleri hem de ait oldukları köklü medeniyetin kıymetini daha iyi idrak etmelerini sağlamak adına, onları okullarından alarak müzeye götürüyoruz. Sultangazi’de eğitim alan tüm çocuklarımızı, düzenlediğimiz gezilerle Fuat Sezgin hocamızın mirasıyla buluşturuyoruz. Bizler, bu ve benzeri projelerimizle, Sultangazi’yi eğitimde ileriye taşımak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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