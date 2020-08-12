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Avrasya’nın IT profesyonelleri CloudTalk Online’da bir araya geliyor

PANDEMİ SÜRECİNDE GELİŞEN YENİ NORMALİ HIZLA KUCAKLAYAN BULUT BİLİŞİM SEKTÖRÜ, AVRASYA GENELİNDEKİ EN BÜYÜK CLOUD TEKNOLOJİLERİ ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ OLAN ‘CLOUDTALK ONLİNE-MATCHMAKİNG SUMMİT’ KONFERANS VE FUARI'NDA BULUŞUYOR.

Bilim ve Teknoloji 12.08.2020, 09:34
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Avrasya’nın IT profesyonelleri CloudTalk Online’da bir araya geliyor

Pandemi sürecinde gelişen yeni normali hızla kucaklayan Bulut Bilişim sektörü, Avrasya genelindeki en büyük cloud teknolojileri etkinliklerinden biri olan ‘CloudTalk Online-Matchmaking Summit’ Konferans ve Fuarı’nda buluşuyor.

Teknoloji sektörünün hiç de uzak olmadığı online iletişim kültürünün sanal fuaye ve konferanslar ile iş dünyasında sıklıkla yer alması, Google Next ve Microsoft Build gibi geleneksel etkinliklerin dijitale taşınması ile başladı. 29 Eylül’de geçekleşecek olan ve Avrasya genelindeki en büyük cloud teknolojileri etkinliklerinden biri olan CloudTalk Global Mat-chmaking Summit, katılımcıları kendi alanlarında ve aradıkları iş fırsatlarında birebir eşleştiren güçlü bir networking etkinliği olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Sanal fuaye alanında 50’den fazla firmayı ağırlayacak etkinlik, tıpkı fiziksel buluşmalarda olduğu gibi standları gezip, ürün demolarının incelenebildiği; fuar görevlisi ve firma yetkilileri ile eş zamanlı görüntülü, sesli ve yazılı iletişimin mümkün olduğu, dijitalin gücünü iletişime yansıtan yeni bir fuar deneyiminin kapılarını açıyor.

Zaman verimliliği ve birebir iletişimin gücü, iş dünyasında yeni fırsatların kapısını aralıyor

Avrasya genelinde 20 farklı ülkeden binlerce katılımcı ile konferans öncesi ve konferans anında toplantı planlaması gerçekleştirmeye imkan vererek profesyonel zaman yönetimini kolaylaştıran CloudTalk On-line Matchmaking Summit, katılımcıların ilgi alanlarına göre 4 farklı salonda gerçekleşecek sunumlardan dilediklerine katılabilmelerini kolaylaştıran bildirim ve hatırlatma özellikleriyle, her katılımcının tercihine göre etkinlikten en yüksek verimi almasını hedefliyor.

Pazar devleri ve C-level yöneticilerle birebir tanışma fırsatı

Amazon, IBM ve Microsoft gibi dünya devlerinin de yer aldığı konferansta, Türkiye’nin lider bulut tabanlı servis sağlayıcıları Logosoft, Uzman Posta, Bulutistan da etkinlikte katılımcılar ile buluşacak. Katılımcı profilleri arasında ise, C-level yöneticiler, IT uzmanları, network ve sistem yöneticileri, güvenlik yöneticileri, geliştiriciler, yazılımcılar, ürün yöneticileri, satış ve iş geliştirme birimleri, bağımsız danışmanlar ve son kullanıcılar gibi pazarı oluşturan tüm profesyoneller bulunacak. Geniş katılım ile sınırlar ortadan kalkıyor ve yeni iş fırsatlarının kapıları ardına kadar açıyor.

Bugün 200’den fazla seçkin konferansın dijitalde gerçekleştiğini belirten CloudTalk CEO’su Burkay Yapağcıoğlu, katılımcı ve iş ortakları ile yaptıkları görüşmeler neticesinde, mevcut seyahat zorlukları ve devam eden sağlık endişeleri sebebiyle, dijital etkinliğin gücünden faydalanmayı tercih ettiklerini açıkladı.

Etkinlik kapsamında kapsamında, katılımcılara Türkiye ve dünyadan 50+ cloud profesyonelini 4 farklı salonda dinleme fırsatı sunduklarını belirten Yapağcıoğlu, 20 farklı ülkeden 3 bine yakın katılımcıdan kayıt talebi aldıklarını ve ilginin her geçen gün arttığını kaydetti.

Son kayıt tarihi 15 Eylül

29 Eylül tarihinde gerçekleşecek CloudTalk Online - Matchmaking Summit için kayıtların devam ettiğini hatırlatan Burkay Yapağcıoğlu, etkinlikten 14 gün önce, 15 Eylül itibariyle kayıtlı katılımcıların birbirleri ile eşleştirilmesi için toplantı talebi gönderme ve kişisel ajanda oluşturma süreçlerinin başlayacağını, etkinlik gerçekleştikten sonra da tüm kayıtlı katılımcı ve partnerlerin iletişimlerini platform üzerinden 13 Ekim tarihine kadar sürdürerek, zaman sınırının ortadan kaldırılacağını bildirdi.

Katılımcıların ve partnerlerin iletişimini problemsiz bir şekilde yönetebilmek adına katılımı sınırlı tuttuklarını hatırlatan Yapağcıoğlu, kalan son kontenjanların ağustos ayı ortasında dolmasını beklediklerini ve ilgiden son derece memnun olduklarını belirtti.

CloudTalk Online - Matchmaking Summit’e katılım için etkinliğin web adresinden kayıt olunması gerektiği belirtildi.

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