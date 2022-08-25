Atık malzeme ve hurda kamyondan ‘mobil askeri füze rampası’ yaptılar

400’e benzeyen ‘mobil askeri füze rampası’ yaptı.

Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker başkanlığındaki öğretmen ve öğrenciler, TEKNOFEST için 5 sanatsal tasarım projelendirdi. Bu projelerden 2 tanesi ise hayata geçirildi. Sıfır Atık-Atıktan Sanat Mobil Askeri Füze Rampası ve Mühim-Mat isimli enstalasyon sergisi bugün OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde (GSF) görücüye çıktı. 5 bin atık plastik şişe, altyapı borusu ve hurda kamyondan yapılan mobil askeri füze rampası eseri, sergiyi ziyaret edenler tarafından büyük beğeni aldı.

Eserleri TEKNOFEST için yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Metin Eker, “TEKNOFEST 2022’nin Samsun’da yapılması bizim için çok sevindiriciydi. Festivale katkı sunmak adına proje başlattık. 5 adet sanatsal, tasarımsal proje planladık. Malzeme desteği aldığımızda projenin hayata geçmesinde bir sıkıntı olmayacağını yetkililere belirtmiştik. 5 çalışmanın sadece 2 tanesine TEKNOFEST sahasında olmasına onay gelmişti. O çalışmalar haricinde 2 çalışmamızı da OMÜ GSF Kampüsünde sergiliyoruz. İlk projemiz Sıfır Atık kapsamından yola çıkarak açık hava park projesinden bir parçayı burada sergiledik. Atık plastik malzemelerden bir sanatsal tasarım planladık. Bunun içerisinde sanatsal tasarıma kaide olması açısından bir hurda araç temin ettik. İlkadım Belediyesi’nden eski bir hurda çöp kamyonunu aldık. OMÜ’den, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden, SASKİ’den ve İlkadım Belediyesi’nden atık malzemeler temin ettik. Bunlarla birlikte çöp kamyonu kendi taşıdığı çöpe kaide olarak bir sanat eserine zemin oluşturdu. Atık malzemelerden bir füze rampası tasarladık” dedi.

“Hurda kamyon ve atık plastiklerden füze rampası yaptık”

Füze rampasını atık malzemelerden yaptıklarını ifade eden Metin Eker, “TEKNOFEST imgesi çerçevesinde olsun diye füze rampası yaptık. Hurda kamyon ve atık plastik malzemelerden yaptığımız füze rampası şu anda OMÜ GSF’de sergileniyor. Eserimizi festival öncesinde bitirdik ve 1 ay boyunca ziyarete açık olacak. Füze rampasının yanı sıra Mühim-Mat adlı enstalasyon sergisi de açtık. Orada da askeri mühimmat malzemelerinden füze, havan topu imgelerini sanat eserlerine dönüştürerek, savaş ile sanatı daha insani değerleri taşıyabilecek, daha yumuşak değerler, görüşler ile destekleyebilecek silah mühimmatı üzerinden bir kurgu yaptık. Samsunluları bu 2 TEKNOFEST kapsamlı eseri izlemeye davet etmek istiyorum” diye konuştu.

“5 bin plastik şişe, hurda kamyon, altyapı borusu ve boya kullandık”

Yaklaşık 5 aylık bir çalışma sonucunda yaptıkları füze rampası hakkında bilgi veren Eker, “Füze rampası eserinde kullanılan hurda çöp kamyonu kendi taşıdığı çöplerden müteşekkil bir sanat eserine vasıta oldu. 5 bin civarında 0,5 litre ve 1,5 litrelik pet şişeler kullanıldı. Ayrıca korega altyapı borusu atık malzeme olarak konuldu. Bu eserleri boyadık. Bunların hepsi bizlere çeşitli kurumlardan destek olarak verildi. Sanat eserleri 1 ay kadar sergilenecek daha sonrasında da İlkadım Belediyesi’nin uygun gördü bir alanda sergilenmeye devam edebilir. Eğer mümkünse Atık Sanat Park Projesi ile geniş bir alanda 15-20 aracın üzerine çeşitli atık malzemelerden yapılmış sanat eserlerinin olduğu bir alanda sergileyerek, Türkiye’de bir ilki de gerçekleştirebiliriz. Bu park projesi için bir deneyim istiyorlarsa, yaptığımız füze rampasını örnek alabilirler” şeklinde konuştu.

Mühim-Mat

Mühim-Mat adlı eser hakkında da açıklamada bulunan Prof. Dr. Eker, "Bu eserdeki amacımız; sanatsal tasarımlardan biri olan “Zarf ve Masruf” kapsamlı silindir formlar üzerine uygulanmış resim çalışmaları ve bu çalışmaları taşıyan mühimmat kasaları arasında bir ile karakterize ’mühim-mat’, askeri önem ve gereklilik sergileyen havan topları, roket atar mermileri ve diğer küçük çaplı füzelerin yıkıcı, caydırıcı ve öldürücü tesirlerinin ötesinde estetik, sanatsal ve görsel aksi istikamet gözeten daha insani hikayelendirmeyi ön plana çıkarmaktadır. Her havan topu, mermi ya da füzelerin tahrip gücü yerine sanatsal tasvip gücünü öncelemek ve savaş teknolojilerinin koruma ve savunma gerekçelerine inancın ve buna ilişkin bakış açısının sanat vasıtasıyla daha yumuşak ve insani değerler ile sorgulanmasına imkan sunmuştur" ifadelerini kullandı.

Füze rampası eserinin yapımında Prof. Dr. Metin Eker’in yanı sıra araştırma görevlileri Pelin Öztürk, Ece Büşra Eryılmaz, Kemal Aydın, Mehmet Hakan Mamuş, teknisyen Hakan Sezgin ile öğrenciler Şeyma Mol ve Feride Çakmak yer aldı. Esere; SASKİ korega boru, Samsun Büyükşehir Belediyesi vinç ve tır taşıma, OMÜ metal iskelet, İlkadım Belediyesi ise kamyon, kaynak, montaj ve plastik atık malzeme desteği verdi.