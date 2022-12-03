“Ateş Düşürücü Havlu” projesi ile Türkiye 4’üncüsü oldular

Afyonkarahisar’da 3 öğrenci, geliştirdikleri “Ateş Düşürücü Havlu” projesi ile geliştirdikleri ürün, ateşli hastalıklar ile sporcuların sakatlanmalarında etkin rol oynayacak. Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat merkezi öğrencileri bu projeleri ile Türkiye 4’üncüsü oldular.

TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalde Afyonkarahisar’ı temsil eden Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Furkan Gök, Elif Ece Malkondu ve Ramazan Reşat Kır, Danışman Öğretmen Yıldız Leblebicier ile hazırladıkları "Kahverengi Alglerden Biyobozunur Ateş Düşürücü Havlu" isimli proje Biyoloji alanında Türkiye 4.’sü olarak Teşvik ödülü almaya hak kazandı. Özellikle ateşli hastalıklar ile sporcuların sakatlanmalarında etkin rol oynaması beklenen ateş düşürücü havlu, hem serin kalabiliyor, hem de bu özelliğini uzun süre muhafaza ediyor.

Proje hakkında bilgi veren Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Gümüş, öğrencilerin bilimsel araştırma çalışmaları çerçevesinde ateş düşürücü havlu geliştirdiklerini belirterek, “Afyonkarahisar Bilim ve Sanat Merkezi olarak proje odaklı çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilerimiz tamamen bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çevresinde gördüğü sorunlara ilişkin düşüncelerini projeye dönüştürüp bilimsel araştırma yöntemleri çerçevesinde bu projeleri oluşturuyorlar. Biz TÜBİTAK’ın 16. Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Yarışmasına bu öğrencilerimizin hazırladığı bir proje ile katıldık. Bu projeyle öğrencilerimiz çevresinde gördüğü özellikle bebeklerde veya insanlar ateşlendiğinde bunlara nasıl çözüm bulabiliriz düşüncesiyle yola çıkarak uzun süre soğuk kalabilen bir havlu ürettiler20 bin proje başvurusu içinde önce bölge finaline kalan proje bölge 1.’si olarak Türkiye finalinde yarışmaya katılma hakkı kazandı. 20 bin proje içinde yaklaşık 300 proje Türkiye finaline kaldı bu Türkiye finaline kalan projeler içinde de biyoloji alanında teşvik ödülü almaya hak kazandılar. Projenin amacı çevresinde gördüğü sorunları çözümler üretme düşüncesiyle yola çıkarak; çocuklarda, bebeklerde ateşlenmelere karşı, yaralanmalara karşı, yine sporcuların kullanımına yönelik, yaşlıların kullanımına yönelik uzun süre serin kalabilen bir havluyla ateş düşürmelerini sağlamak. Normalde havlular vücuda konulduğu zaman belli bir süre sonra ısınmaya başlıyor, bu havlunun özelliği uzun süre soğuk kalabilmesi” diye konuştu.