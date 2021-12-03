Atak helikopterine 20 mm yerli burun topu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atak’ta kullanılacak burun topunun ilk atışlarına 2022’de başlanacağını belirterek, "Atak helikopterlerine entegre edildikten sonra 2022 yılı içerisinde Atak helikopterlerinin 20 milimetrelik burun toplarını ülkemizde üretmeyi başarmış olacağız. Burada elde ettiğimiz teknoloji ile çok daha farklı kalibrelerde bu topları üretebileceğiz" dedi.

Türkiye’nin yerli taarruz ve taktik keşif helikopteri Atak, milli imkanlarla geliştirilen burun topu ile artık daha güçlü olacak. 20 milimetrelik 3 namlulu burun topu, 2022’de Atak’a entegre edilecek. Bakan Varank, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Avrupa’nın en büyük entegre silah üretim tesisi Sarsılmaz Silah Fabrikası ile aynı yerleşkedeki TR Mekatronik Sistemler’i ziyaret etti. Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Bakan Varank’a ziyaretinde Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin de eşlik etti. Bakan Varank, sunumun ardından üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Varank, silah fabrikasını ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Düzce’de Sarsılmaz Silah Fabrikası’nı ziyaret ediyoruz. Sarsılmaz Silah Fabrikası, askeri tüfeklerden tabancaya kadar Avrupa’nın en büyük entegre silah üretim tesisi. Burayı aslında 4 sene kadar önce de ziyaret etmiştim ama bugün geldiğimde hem makine parkuruyla hem üretimdeki otomasyonuyla hem de ürün çeşitliliğiyle ne kadar geliştiğini görmüş oldum. Silah sanayisi, Türkiye’de özellikle ihracatın da artmasıyla birlikte dünyada en önde geldiğimiz sektörlerin başında gelmeye başladı. Ciddi bir ihracatımız var. Avrupa piyasasının yanında özellikle ABD’ye şu anda firmalarımız ciddi ihracat yapıyorlar. Sarsılmaz da gerek ürettiği tabancalarla gerek arkamda gördüğünüz 5,56’dan 7,62’ye kadar piyade tüfeği üretimiyle bu sektörün en önemli oyuncularından bir tanesi. Bildiğiniz gibi Türkiye, kendi milli piyade tüfeğini üretemeyen bir ülkeden şu anda tamamen yerli ve milli olarak kendi silahını tasarlayıp üretebilen ve bunu ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi" dedi.

Bakan Varank, Sarsılmaz ile TUSAŞ’ın ortak şirketi olan TR Mekatronik’te yaptığı incelemelerin sonrasında da şunları kaydetti:

"2018’den beri devam eden bir proje. Yanımızda bir prototip görüyoruz. İnşallah bu burun toplarının ilk atışları 2022 yılında başlayacak ve Atak helikopterlerine entegre edildikten sonra 2022 yılı içerisinde Atak helikopterlerinin 20 milimetrelik burun toplarını ülkemizde üretmeyi başarmış olacağız. Bu hem kendi ihtiyaçlarımızı giderme anlamında hem de ciddi bir ihracat potansiyeli var. Hem Atak helikopterleri ile birlikte hem de ayrı ihracat potansiyeli taşıması açısından çok önemli ve değerli bir proje. Ben bu projede çalışan bütün mühendis arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarından birini burada karşılıyorlar ama aynı zamanda burada elde ettiğimiz teknoloji ile çok daha farklı kalibrelerde bu topları üretebileceğiz. İnşallah Türkiye’ye de ciddi katkı sağlayacak."