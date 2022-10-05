Asteroidle çarpışmanın 10 bin kilometrelik izi görüntülendi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) DART uzay aracının asteroide çarpması sonrası oluşan 10 bin kilometrelik izin fotoğrafı paylaşıldı.

NASA’nın DART misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracının 27 Eylül’de asteroide çarpmasının ardından 10 bin kilometrelik iz oluştu. Şili’de gökbilimciler, Güney Astrofizik Araştırma Teleskobu ile çarpışmanın ardından dev asteroidin arkasında oluşan kuyruk yıldızı benzeri izi fotoğrafladı. Çarpışmadan 2 gün sonra çekilen fotoğrafta görülen izin daha da uzamasının beklendiği belirtildi.

İlk gezegen savunma deneyi

Dünya’ya yakın nesnelere karşı bir "gezegen savunma yöntemini" test etmeyi hedefleyen ilk deney olan DART, NASA ve Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Bölümü iş birliği ile yürütülüyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), İtalya Uzay Ajansı (ASİ) ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) gibi uluslararası ortakların da görev çerçevesindeki farklı projelere destek verdiği biliniyor.

Uzay aracı 27 Eylül TSİ 02.15 sıralarında Dünya’dan 11 milyon kilometre uzaktaki Dimorphos adlı asteroide çarpmıştı. James Webb teleskobu dahil birçok teleskop tarafından takip edilen çarpışmanın, astreodin hızının değişip değişmediğini tespit ederek büyük asteroitlerin Dünya’ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını belirlemenin önünü açması bekleniyor.