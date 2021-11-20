ASO’dan Türkiye’nin karbon ayak izini silecek ergimiş tuz reaktörlerini tanıtan 4. Nesil Nükleer Reaktör Teknolojileri toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından, ASO üyelerine ve sektör temsilcilerine; hayata geçirildiğinde Türkiye’nin karbon ayak izini silmesi hedeflenen ergimiş tuz reaktörlerinde, ısı aktarımı ve bu reaktörlerde kullanılan ısı değiştiriciler konusuna odaklanan 4. Nesil Nükleer Reaktör Teknolojileri Toplantısı’nın gerçekleştirildi.

Ankara Sanayi Odası tarafından, Türkiye’de nükleer santral kurulacağı haberinin ardından sanayiciler olarak katkıda bulunma amacıyla 4. Nesil Nükleer Reaktör Teknolojileri toplantıları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 4. Nesil Nükleer Reaktör Teknolojileri toplantısının beşincisi, ergimiş tuz reaktörlerinde ısı aktarımı ve bu reaktörlerde kullanılan ısı değiştiriciler konusuna odaklanan gündemi ile gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’in yanı sıra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Berrin Erbay ve çok sayıda sektör temsilcisi ile ASO üyesi katıldı. Toplantıda Prof. Dr. Erbay, 4 ana başlıkta, ergimiş tuz reaktörlerinde ısı aktarımının yapılması için gerekli olan çevrimler, ısı değiştiricilerin söz konusu çevrimlerdeki rolü, ergimiş tuzların özellikleri ve ergimiş tuz ısı değiştiricilerinin tarihsel örneklerini ele aldığı kapsamlı bir sunum yaptı.

Sunumdan önce konuşan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ergimiş Tuz Reaktörlerinin Türkiye’ye kazandırılması gereken önemli bir teknoloji olduğunu belirterek, “Bu özellikle yeşil mutabakat, karbonsuz ekonominin konuşulduğu günlerde ekonomimize önemli bir katkı sağlayacak ve ülke olarak karbon ayak izimizi eğer bu projeyi gerçekleştirebilirsek ciddi anlamda düşürecek önemli bir proje olarak görüyorum” dedi.

Prof. Dr. Erbay, enerji dönüşümü çevrimi başlığı altında Rankine Çevrimi, Brayton Çevrimi, Kapalı Brayton Çevrimi, Helyum Brayton Çevrimi, Stirling Çevrimi modellerini anlattı. Ergimiş Tuz Reaktörlerinde ısı değiştiricilerin yeri ile ergimiş tuzların özelliklerini anlatan Prof. Dr. Erbay, akışkanlara dikkat çekerek, soğutucu görevi yerine getiren ergimiş tuzlara ilişkin bilgi aktardı.

Prof. Dr. Erbay, kapsamlı sunumun ardından İklimlendirme Sistemleri İhracatçılar Birliği’ne (İSİB) sektör ile üniversiteyi birleştirdiği için teşekkür etti.

Sunumdan çıkarılacak sonuçtan bahseden Erbay, Türkiye olarak neler yapılması gerektiği sorusunu sorarak, “Önce gücü belirlememiz lazım. Ne kadar güçte ne yapmayı planlıyoruz? Bunu yapacağımız yakıt tuzumuz ne olsun? Soğutucu akışkanımız ne olsun? Ana çevrimin çeşidi Rankine mi yoksa Brayton mı olsun? Bunları belirleyeceğiz. Sonra biz, ısı değiştirici tipini bir belirleyeceğiz. Sonra tasarım yöntemlerini başlayacağız. Önce analitik hesaplar, sonra sayısal hesaplar yapacağız. Buradan uygun çıkan modelleri imal edip deneyeceğiz. Beğenmezsek tipi değiştireceğiz. Bu iş içimiz rahat edene kadar bitmez. Bir tarafta da imalat ve malzeme sektörümüz var. Burada yenilikçi imalat teknikleri gelişti. Yenilikçi malzemeler gelişiyor. Bu iş için özel çalışma grupları olabilir ve hep beraber çalışabiliriz” diye konuştu.