Asgari ücretle alınabilecek Apple ürünleri!

Ülkemizde akıllı telefon fiyatları normalde de ucuz değilken, son zamanlarda Dolar/TL arasındaki dalgalanmayla birlikte fiyatlarda ciddi artışlar oldu. Özellikle amiral gemisi olarak bilinen, üst seviye donanımsal özelliklere sahip olan telefonların büyük çoğunluğu 20 bin TL’yi aşmış durumda. Bu durum, tüketicileri uygun fiyatlı telefon arayışına soktu.

Ancak ucuz telefonlar bile bir asgari ücretli vatandaşı zorluyor. Peki bir Apple ekosistemine sahip olmak için asgari ücretle neler alınabilir? Tabi ki akıllı telefon almak çok zor ancak ufaktan başlamak için alabileceklerinize baktık.

AirPods, Apple TV, Apple Pencil, AirTag gibi Apple aksesuarları yurt dışında birim para bazında oldukça komik bir ücrete sahip. Ancak maalesef ülkemizdeki ekonomik durumlardan ötürü bizim bu birimlere almamız imkansızaa yakın.

Yine de Apple ekosistem ürünleri ile birlikte aksesuar ya da akıllı ev ürünlerinden birine sahip olmak isteyenler için yeni asgari ücret 8.500 TL ile neler alınabilir? Sorusunun cevabını aradık.

Yeni nesil Apple TV, 2. nesil Apple Pencil, AirTag, 20W Type-C şarj aleti, MagSafe Powerbank gibi ürünler bu fiyat bareminin oldukça altında yer alan aksesuarlar arasında yer alıyor.