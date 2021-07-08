ASELSAN ve SAHA İstanbul’dan millileştirme programı

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) ve Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) yetkilileri, Türkiye’nin savunma ve teknoloji çözümleri için "Sanayileşme" etkinliği kapsamında bir araya geldi.

ASELSAN ve SAHA İstanbul yetkilileri, Ankara’da bir otelde düzenlenen "Sanayileşme" etkinliğinde bir araya geldi. 12 ilden 200’e yakın üye firmanın katıldığı etkinlik, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Haluk Görgün, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ve ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Gebze Üniversitesi Rektörlüğü görevi sırasında SAHA İstanbul’u önemli ortağı haline getirdiğini aktaran ASELSAN Genel Müdürü Görgün, “SAHA İstanbul, sektörün ihtiyacına yönelik nitelikli yöneticiler yetiştirmek için TÜBİTAK iş birliği ile SAHA Akademi’yi kurdu ve sektör ihtiyaçlarına özgü ilk MBA programını başlattı. Ben de elimden geldiğince program kapsamındaki derslere girerek, öğrenci arkadaşlarımızla tecrübelerimizi paylaşmaya çalıştım. Rektörü olduğum dönemde Gebze Teknik Üniversitesi’ni de SAHA İstanbul’un önemli paydaşlarından biri haline getirerek üye firmalarla birlikte ortak proje yapma, Gebze Teknik Üniversitesi’nin laboratuvar imkanlarından faydalandırma gibi birçok iş birliğine imza atmıştık” dedi.

“Oluşturduğumuz millileştirme vizyonu ile güçlenerek yolumuza devam ediyoruz”

ASELSAN ve SAHA İstanbul’un millileştirme vizyonu ile ortaya koyduğu başarılara değinen Görgün, “İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını, üretim ve hizmet merkezlerine bağımlılığı artırırken küresel tedarik zinciri kurallarının yeniden şekillenmesine vesile oldu. Devam eden olağanüstü koşullar, güçlü rekabet avantajlarına sahip olan ülkemizi yeni tehdit ve fırsatlarla karşı karşıya bıraktı. Bu dönüşüm sürecinde savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde ülkemizin bağımsızlık mücadelesini sürdüren ve rekabet gücünde belirleyici rol oynayan siz kıymetli iş ortaklarımızı, değer zincirimizin en önemli parçası olarak görüyoruz. Oluşturduğumuz millileştirme vizyonu ile güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bu anlayışla 2018 yılında başlatmış olduğumuz organizasyonel dönüşüm sürecimize bu yıl bir kilometre taşı ekleyerek tedarik zinciri yönetimimizi genel müdür yardımcılığı seviyesine taşıdık. Yeni organizasyonumuzla tedarik zinciri yönetimimizi sürdürülebilir, sade ve çevik bir yapıya ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi gerekliliği ile yurt içi alım oranımızı yüzde 70’lerin üzerine taşıdık ve daha da yukarıya taşıyacağız”

Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığının sağlanmasına yönelik atılan adımlara ilişkin de Görgün şunları söyledi:

“Bugüne kadar 750’nin üzerinde ürünü millileştirme başvurusuna açtık ve son 3 yılda yaklaşık 400 ürünü içlerinde SAHA üyesi firmaların da bulunduğu tedarikçilerimizin gayretleriyle millileştirdik. Kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi gerekliliği ile yurt içi alım oranımızı yüzde 70’lerin üzerine taşıdık ve daha da yukarıya taşıyacağız. Ülkemizin teknolojik bağımsızlığı için bugün burada yapacağımız görüşmelerin ve alınacak çıktıların tüm sektörlerimiz için örnek olacağına inanıyorum.”

Gün boyunca süren etkinlik kapsamında ASELSAN’ın tüm çalışma alanlarından çok sayıda ortağı SAHA İstanbul firmaları ile bir araya geldi. Buluşmada 200’e yakın firma temsilcisi ile 700’e yakın karşılıklı görüşme yapıldı. Yapılan görüşmelerde millileştirmeden tedarik zincirine, AR-GE’den teknoloji ve strateji yönetimine kadar çok sayıda konu ele alındı. Konuşmalarda ikili iş birliklerinin artırılmasına yönelik potansiyel fırsatlara da temas edildi.

Millileştirme misyonunu benimseyen ve tedarikçi ekosisteminin genişletmeyi ilke edinen ASELSAN’ın 3 bini aşkın yerli tedarikçisine yenilerini dahil etmeye devam edeceği vurgulandı.