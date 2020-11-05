ASELSAN Akademi Çalıştayı’nda geleceğin teknolojileri ele alındı

Sanayi ve üniversite işbirliğinde yeni ve öncü bir model anlayışıyla 2017 yılında çalışmalarına başlayan ASELSAN Akademi’nin 3. çalıştayı, bu yıl Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

ASELSAN Akademi’nin 3. çalıştayı, protokol kapsamında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi üst düzey yetkililerinin ve öğretim üyelerinin katılımıyla 2-4 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Çalıştayın son gününde değerlendirmelerde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, ASELSAN Akademi Çalıştayı’na ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Üniversiteler ile sanayinin bir arada çalışmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Yıldız, “Burada yapılan çalışmaların memleketimiz için güzel hizmetlere dönüşmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“Sanayinin akademik olarak desteklenmeden istenilen gelişmeyi gösteremeyeceği su götürmez bir gerçektir”

Çalıştayda bir konuşma yapan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye’nin Ar-Ge’ye en fazla yatırım yapan şirketi olarak bu yatırımı değere dönüştürecek insan kaynağının gelişimini, ülke sanayiinin gelişiminin de anahtarı olarak gördüklerini söyledi. Prof. Dr. Görgün, “Sanayinin akademik olarak desteklenmeden istenilen gelişmeyi sağlayamayacağı, milli ve yenilikçi teknoloji üretimi için üniversite ile sanayinin iş birliği içerisinde çalışmasının kaçınılmaz olduğu su götürmez bir gerçektir. Çalışanlarımızın akademik gelişimlerine destek olmak ve tezlerini ASELSAN’da çalıştıkları alanda yapmalarına imkan sağlamak amacıyla üniversite ve sanayii en güçlü yanlarıyla bir araya getiren yeni ve yenilikçi bir model oluşturduk. Yükseköğretim Kurulu himayesinde gerçekleştirdiğimiz bu model ile hem sanayinin hem de akademinin ihtiyaçlarını çıktı odaklı karşılayabilecek, dünyada daha önce eşi görülmemiş bir sistem ortaya konulmuş oldu” ifadelerini kullandı.

Çalıştay üç gün sürdü

Çalıştay, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve ASELSAN Akademi Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çelik ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın açılış konuşmaları ve sunumlarıyla başladı. Ardından ASELSAN Akademi’nin iş birliği içinde olduğu üniversitelerin araştırmadan sorumlu rektör yardımcıları, üniversitelerinde yürütülmekte olan güncel araştırmalar ve bilimsel çalışmalar hakkında sunumlar yaptı. Çalıştayın ikinci gününde ASELSAN çalışanlarından oluşan alanında tecrübeli teknoloji mentörleri, 11 farklı teknoloji alanı başlığında oluşturulan sanal oturumlarda ASELSAN’ın üzerinde çalıştığı teknoloji ve ürünler ile altyapı imkânlarını dört üniversitedeki öğretim üyeleriyle paylaştılar. Bu oturumlarda üniversitelerle iş birliğinin daha ileri boyutlara taşınması, ASELSAN Akademi yöneticileri moderatörlüğünde akademisyenler ve ASELSAN alan uzmanlarının karşılıklı değerlendirmelerde bulunması, yeni tez ve projelerin temellerinin atılması hedeflendi.

Bu yıl 40 öğrenci mezun oldu

Çalıştayda ASELSAN bünyesinde yer alan Araştırma Merkezi’nin araştırmacılarının geleceğin teknolojileri üzerine ve merkezin otonom, yapay zekâ, ileri malzemeler ve biyosavunma alanlarında yürüttüğü teknoloji geliştirme çalışmaları üzerine yapacakları sunumlar da yer aldı.

Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde protokol kapsamında yer alan Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin üst düzey yetkililerinin ve öğretim üyelerinin katılımıyla Covid-19 önlemleri alınarak biraraya gelinen etkinliğin son gününde ASELSAN Akademi’nin ilk mezunları da poster sunumları ile yer aldı. Protokol konuşmalarının ardından bu yıl mezun olan 40 öğrenciye mezuniyet anısı takdim edildi. Üniversitelerin Akademi Kurulu temsilcilerinin oylarıyla en iyi üç tez çalışmasının belirlendiği Tez Yarışması’nın kazananlarına ve tez danışmanlarına ödülleri verildi.

Her yıl üniversitelerin kendi kampüslerinde düzenlenen çalıştay, bu yıl Covid-19 sebebi ile sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen özel mezuniyet etkinliği dışında çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencinin katılımının olacağı öngörülerek sanal ortamda oluşturulan oturumlar şeklinde düzenlendi.

ASELSAN Akademi

ASELSAN Akademi, sektörün ihtiyaçlarını dünyadaki bilimsel gelişmelerle etkili bir şekilde buluşturma, sektördeki tecrübenin akademik tecrübe ile aktif beraberliği, akademik çalışmaların doğrudan Türkiye savunma sanayii ihtiyaçlarını karşılaması hedefleri ile çalışmalarına devam ediyor. 1 Ağustos 2017’de Yükseköğretim Kurulu ile imzalanan iş birliği protokolü, ASELSAN’ı 4 öncü araştırma üniversitesinin (GÜ, GTÜ, İTÜ, ODTÜ) kampüsü haline getirdi. Bu üniversitelerden akademisyenler ASELSAN yerleşkesine gelerek derslerini veriyor, öğrencilerin çalışma alanlarına dayandırılan tez konularında danışmanlık yapıyorlar. Bu iletişimin projelere hızla nüfuz etmesini amaçlayan ASELSAN Akademi; Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine ve Malzeme Mühendisliği alanlarında öncü teknolojiler üretmek, dışarıya bağımlılığı azaltmak hedefiyle her yıl öğrenci sayısını, çalışma alanlarını ve proje sayılarını arttırıyor. 2020-21 güz döneminde yeni başlayan 170 öğrenci ile ASELSAN Akademi kapsamında 575 yüksek lisans, 70 doktora öğrencisi eğitimine devam ediyor. Bu dönem 4 mühendislik dalında açılan derslerin sayısı ise 80’i aştı. Bu yıl mezun olan öğrencilerin çok sayıda patent/faydalı model başvuruları ile dergi makalesi ve konferans bildirileri bulunuyor.