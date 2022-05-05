Artırılmış gerçeklik özelliğine sahip yürüme navigasyonu tanıtıldı

Petal Haritalar, artırılmış gerçeklik (AR) yürüme navigasyon özelliğini tanıttı. Uygulama, navigasyon özelliğine, mobil kamerayı sensör olarak kullanan ve akıllı görsel tanıma teknolojisinin yardımıyla navigasyon talimatlarını gerçek dünya ortamına yerleştiren yeni bir AR teknolojisi ekledi.

Petal Haritalar’ın yakın zamanda piyasaya sürülen sürümü, AR yürüme navigasyonu, yeni favori konum simgeleri, yenilenmiş ve geliştirilmiş navigasyon arayüzü, Android ve iOS indirmeleri için destek gibi yenilikçi özelliklerden oluşan bir paket ile geliyor.

Yapılan açıklamaya göre Petal Haritalar, akıllı cihaz kullanıcılarının kendi dünyalarını keşfetmelerinin yeni bir yolu olarak tasarlandı ve en son teknoloji ile donatıldı. Uygulama şimdiden 160’tan fazla ülke/bölgeyi kapsıyor ve 20 milyondan fazla küresel kullanıcı kitlesine ulaştı. Birçok özelliğinin yanı sıra şerit düzeyinde rehberlik ve madalyalar gibi uzun ömürlü özellikler, geniş çapta öne çıkarak platformun hızlı büyümesine katkıda bulundu. Yürüme tabanlı navigasyonda uzun zamandır ’son kilometre’ sorunu yaşanıyordu. Konum ve yön geleneksel navigasyon uygulamalarında gösterildiğinde bile, çoğu kullanıcı karmaşık şerit ve yollardan oluşan ağlarla karşılaştığında kendilerini doğru yönlendirmekte zorlanıyor Uygulama, navigasyon özelliğine, mobil kamerayı sensör olarak kullanan ve akıllı görsel tanıma teknolojisinin yardımıyla navigasyon talimatlarını gerçek dünya ortamına yerleştiren yepyeni bir AR teknolojisi ekledi. Uygulama, mevcut konum ve sayısız çevresel verileri ayırt ederek, ok yönü, yol adı ve diğer önemli bilgileri sanal haritalar ve temsil ettikleri gerçek ortamlar arasında sorunsuz bir uyum sağlayacak şekilde senkronize edebiliyor. Yürüme navigasyon sayfasında bulunan Start, [AR] Start şeklinde değiştirildi. Telefon dikey olarak kaldırıldığında ve kamera izni onayladığında, düz, dönüş, varış noktasına yaklaşma/ulaşma gibi talimatlar ekranda gösterilen gerçek dünya ayarında yer alır.