banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Artırılmış gerçeklik GoArt Metaverse uygulaması Teknofest’te sergilenecek

Türkiye’nin önde gelen yazılım firmalarından Roof Stacks’ın artırılmış gerçeklik GoArt Metaverse uygulaması Teknofest’te sergilenecek.

Bilim ve Teknoloji 20.09.2021, 18:06
Artırılmış gerçeklik GoArt Metaverse uygulaması Teknofest’te sergilenecek

Türkiye’nin önde gelen yazılım firmalarından Roof Stacks’ın artırılmış gerçeklik GoArt Metaverse uygulaması Teknofest’te sergilenecek.

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 36 firmanın katılımıyla İstanbul’da başlıyor. Türkiye’nin önde gelen yazılım firmalarından Roof Stacks’ın kurgusal bir evrende zamanda yolculuğun mümkün olduğunu ispatlayan GoArt Metaverse uygulaması vatandaşların beğenisine sunulacak. 26 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek festivalin teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Goart Metaverse hakkında bilgiler aktaran Roof Stacks CEO’su Burak Soylu, "Fiziksel evrenin geçmiş dijital ikizi olarak ifade ettiği GoArt Metaverse uygulaması şu an dünyada AR tabanlı olarak çalışan ilk metaverse. Metaverse hakkında son 6 ayda Facebook, Niantic, Fortnite, Epic Games gibi şirketler henüz yatırım yapmaya başlayacağını duyurdu fakat Roof Stacks bu alanda 4 yıl süren AR-GE çalışmalarını başarı ile tamamladı. Dünyanın teknoloji devlerinin yeni yatırım yapmaya başladığı bir alanda Roof Stacks tarafından geliştirilen GoArt Metaverse uygulamasının ilk versiyonunu temmuz ayında storelarda son kullanıcıya sunacağız. GoArt Metaverse ile kullanıcının mobil cihazından başka hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymaksızın fiziksel evren ile metaverse arasında boyut değiştirerek içinde bulunduğu lokasyondaki nesnelerin, insanların, şehirlerin geçmiş zamandaki dijital ikizleri ile zamanda yolculuk yapabilme imkanına sahip olduğunu, zaman kapısından geçen kullanıcıların sanal rehber Evliya Çelebi eşliğinde kültürel miras alanlarının tarihine tanıklık edebildiğini belirterek, bu deneyimi yaşamak isteyen herkesi Teknofest alanına davet ediyoruz” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. İstanbulspor 5 4
18. Ankara Keçiörengücü 5 4
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0