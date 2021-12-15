Artık evler oksijensiz kalmayacak

Bursa’da lise öğrencileri astım hastalarının evlerinde daha rahat nefes almaları için "oksijen üretme" proje geliştirdi.

Yıldırım Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaptıkları araştırmalar sonucu, dünyadaki ormanların oksijenin yüzde 20’sini, geri kalan yüzde 80’nini alglerin ürettiğini öğrendi. Evlerde oksijen seviyesini özellikle kışın artırmak için çalışan öğrenciler, evlerin oksijen seviyesini artıran proje geliştirdi. İçi suyla dolu kavanoza "elodea" bitkisi eken öğrenciler, bu bitkinin kırmızı ve mor ışık olduğu müddetçe oksijen ürettiğini belirledi. Öğrenciler evlerde sürekli oksijen üreten bir proje geliştirdi. Bu bitki kırmızı ve mor ışıkla beslendiği takdirde sürekli gece ve gündüz oksijen üretebiliyor. Bu kışın havasız kalan evlerde oksijen miktarı düşmemiş oluyor.

Yaptıkları projeyle ilgili bilgi veren öğrenciler, "Bize oksijenin ormandan, ağaçlardan geldiğini söylüyorlar, fakat bu oksijenin yüzde 20’sine tekabül ediyor. Oksijenin yüzde 80’lik kısmını ise algler, yani su bitkileri karşılıyor. Bu bitkilerin sürekli oksijen üretmesi için de mor ve kırmızı ışığa ihtiyaç var. Biz kavanoza ektiğimiz bu bitkinin kırmızı ve mor ışık kullanarak sürekli oksijen üretmesini sağladık. Evlerimiz kış aylarında oksijensiz kalıyor. Bu geliştirdiğimiz proje sayesinde evler oksijensiz kalmayacak. Bu bitkinin adı elodea. Bu projenin bilhassa nefes darlığı çekenler için gerekli bir proje olduğunu düşünüyoruz" dedi.