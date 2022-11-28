Arının yaşamı sanal ortama taşındı

Dünyanın en önemli dört arı ırkından olan Kafkas arısının tüm yaşam evreleri sanal ortama aktarıldı.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda, Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) desteğiyle Valilik, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün ortak yürüttüğü projede sanal gerçeklik gözlükleri ile Kafkas arısının tüm yaşam evreleri sanal ortama aktarıldı.

Kafkas Arı Konağı Projesi Yürütücüsü Veteriner Hekim Orhan Ünlü, Müze kısmında yer alacak Arı Kovanında Yaşam Sanal Gerçeklik (VR) 3D Uygulamasının, özellikle çocukların ilgisini çekeceğini söyledi. Ünlü, Çocukların arı ürünleri başta olmak üzere hayvansal ürünleri zor şartlarda üretildiğini anlamaları açısından önemli olduğunu söyledi.

Ünlü, Bir kaşık bal için bir arının bir ömür harcadığını anlatmaya çalıştıklarını söyleyerek, ’’Arı kovanında yaşam arttırılmış gerçeklik uygulaması ülkemizde ilk kez bal arılarıyla ilgili Tridi ortamda hazırlanmış sanal gerçeklik uygulamasıdır. Bu uygulamada da özellikle Ardahan bölgesinin çiçekleri, kurumumuzun ürettiği kovanlar 3D ortamında hazırlanarak kurgulanmış ve oyunsallaştırılmıştır’’ dedi.

Sanal gerçeklik gözlüklerini takarak film izler gibi arının yaşamını izlediğini söyleyen Melis İclal Ünlü, ’’Oyunda insan olmadığımı hissettim. Arı olduğumu hissettim. Arıların çok çalışkan ve bal toplamanın da çok zor olduğunu hissettim’’ diye konuştu.

Arı Kovanında Yaşam Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) 3D Uygulamasında gözlüğü kullanan şahıs arı olarak ve arı boyutlarında kovan içerisinde işçi arıların kovan temizleme, bekçilik yapma, ana arı bakımı, sır örme, mum kabartma, kovan havalandırma, faaliyetleri ile nektar polen toplama faaliyetlerini oyunsallaştırılmış şekilde arttırılmış sanal gerçeklik ile deneyimleyebilmekte. 4 bölüm ve 10 dakikalık süre içerisinde rehber işçi dişi arı nezaretinde kovan ve arı ürünleri üretim faaliyetleri aşama aşama gösterilmekte. Langtroth tip uçuş tahtası, kovan kapağı, kovan çıtaları kuluçkalık faaliyetleri ana arı, erkek arı işçi arı pupaları, polen, arı sütü, bal dolu petek gözleri görülebilmekte ve işçi arının doğumu ile birebir uçuş deneyimi, kovan temizleme, nektar ve polen temizleme faaliyetleri kullanılan sanal gerçeklik donanımları (elcik, terminaller) sayesinde 2x2 m lik alanda serbest hareketlerle deneyimlenebilmektedir.