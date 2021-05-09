Arapların ilk uzay aracını Ay'a Japonlar götürecek!

Tokyo merkezli uzay şirketi Ispace ve BAE'nin uzay ajansı Mohammed Bin Rashid Uzay Merkezi'nin kısa süre önce duyurduğu sözleşmeye göre firma, seyir sırasında uzay aracına enerji ve kablolu iletişim imkanı sağlayacak. Ay yüzeyine indikten sonra da kablosuz iletişim sağlamaya devam edecek.

Rashid isimli Ay aracı, Ispace'in iniş aracına yüklenecek. Fırlatma ABD'nin Florida eyaletindeki tesiste Elon Musk'ın SpaceX şirketinin tasarladığı Falcon 9 roketiyle 2022'de gerçekleşecek.

SpaceX roketi, Ispace'in iniş aracını Ay yörüngesine ulaştıracak. İniş aracı Ay yüzeyine kendi çabalarıyla indiğinde Rashid de araçtan ayrılacak ve doğal uyduyu keşfe çıkacak.

10 kilogram ağırlığındaki Rashid şu anda Mohammed Bin Rashid Uzay Merkezi tarafından geliştiriliyor. Rashid'i taşıyacak iniş aracı da Japonya'da hala geliştirme aşamasında.

Bu proje, iki ülkenin de ekonomik ve bilimsel ilerlemeleri açısından büyük önem taşıyor.

BAE hakkında uzay keşif programını geliştirerek petrole bağımlı endüstrisini çeşitlendirmeye çalıştığı yorumları yapılırken bu proje, Ispace'in de ilk uzay görevi olacak.

Ispace CEO'su ve kurucusu Takeshi Hakamada, "Bu tarihi anda kilit bir rol oynaması için Ispace'i seçmelerinden büyük onur duyuyoruz" diye konuştu:

"Dahası, uzay araştırmalarında BAE ve Japonya arasındaki işbirliğini ilerletmekten çok memnunuz."

BAE'nin Hope (Umut) isimli bir diğer uzay aracı, Şubat 2021'de Mars yörüngesine girmeyi başarmıştı.

Arap dünyasının Mars'taki ilk uzay aracı olan Hope, yine Japonya'da bulunan Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Fırlatmada Japonya merkezli mühendislik şirketi Mitsubishi Heavy Industries'in H-IIA isimli fırlatma aracı kullanılmıştı.

(Independent Türkçe)